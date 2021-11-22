 Колишня команда Kyiv Post запустила нове англомовне мас-медіа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2021

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Новини

Колишня команда Kyiv Post запустила нове англомовне мас-медіа

Нове видання, яке запускає звільнена команда англомовної газети Kyiv Post, називатиметься The Kyiv Independent. Зараз журналісти розраховують на фінансову підтримку читачів і донорів.

Звільнена команда Kyiv Post запустила нове медіа The Kyiv Independent

Звільнена команда Kyiv Post запустила нове медіа The Kyiv Independent

Звільнена команда англомовного видання The Kyiv Post запустила нове медіа The Kyiv Independent. Про це у понеділок, 22 листопада, йдеться у Facebook-дописі нового ЗМІ.

"Ми запускаємо нове медіа, The Kyiv Independent. У цей новий проєкт ми беремо з собою найкраще зі спадщини Kyiv Post", - ідеться в повідомленні.

Журналісти розраховують на внески читачів і донорів, а згодом планують розвиватити комерційну діяльність.

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Кінець Kyiv Post

Нагадаємо, 8 листопада власник українського англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан повідомив про припинення роботи видання "на короткий термін". Підприємець не пояснив причин такого рішення, проте сказав, що сподівається у майбутньому знову запустити газету, розширивши і покращивши ЗМІ.

Водночас співробітники видання розповідають, що 8 листопада вони, як прийшли на роботу, дізналися про звільнення. Між тим на закриття газети відреагували низка політиків та представників медіа-сфери, які, зокрема, висловили припущення, що у цьому не обійшлося без політичного втручання Офісу президента України Володимира Зеленського. Там же "неприємно здивовані" звинуваченнями на адресу глави держави щодо сприяння закриттю англомовного видання.

Англомовна газета Kyiv Post видавалась у Києві з 1995 року. У 2009 році її у засновника Джеда Сандена за 1,1 мільйона доларів придбав британсько-український підприємець Мохаммад Захур. У 2018 році він продав видання Kyiv Post одеському мільйонеру сирійського походження Аднану Ківану за 3,5 мільйона доларів.

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