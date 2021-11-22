Колишня команда Kyiv Post запустила нове англомовне мас-медіа

Звільнена команда англомовного видання The Kyiv Post запустила нове медіа The Kyiv Independent. Про це у понеділок, 22 листопада, йдеться у Facebook-дописі нового ЗМІ.

"Ми запускаємо нове медіа, The Kyiv Independent. У цей новий проєкт ми беремо з собою найкраще зі спадщини Kyiv Post", - ідеться в повідомленні.

Журналісти розраховують на внески читачів і донорів, а згодом планують розвиватити комерційну діяльність.

Читайте також: Від телеканалів Порошенка до Kyiv Post. Що відбувається на українському медіаринку?

Кінець Kyiv Post

Нагадаємо, 8 листопада власник українського англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан повідомив про припинення роботи видання "на короткий термін". Підприємець не пояснив причин такого рішення, проте сказав, що сподівається у майбутньому знову запустити газету, розширивши і покращивши ЗМІ.

Водночас співробітники видання розповідають, що 8 листопада вони, як прийшли на роботу, дізналися про звільнення. Між тим на закриття газети відреагували низка політиків та представників медіа-сфери, які, зокрема, висловили припущення, що у цьому не обійшлося без політичного втручання Офісу президента України Володимира Зеленського. Там же "неприємно здивовані" звинуваченнями на адресу глави держави щодо сприяння закриттю англомовного видання.

Англомовна газета Kyiv Post видавалась у Києві з 1995 року. У 2009 році її у засновника Джеда Сандена за 1,1 мільйона доларів придбав британсько-український підприємець Мохаммад Захур. У 2018 році він продав видання Kyiv Post одеському мільйонеру сирійського походження Аднану Ківану за 3,5 мільйона доларів.