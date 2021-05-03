Коли сонячна енергетика буде скрізь? (відео)

Багато що говорить на користь сонячної енергії. Вона чиста, відновлювана - і тепер навіть дешевша за енергію вугілля або природного газу. Чому ж досі це лише крихітна частка світового виробництва електроенергії?
Це неймовірно, але чиста енергія сонця - сонячна енергія - стала найдешевшим способом отримання електрики. Навіть дешевшим за вугілля. Але лише три відсотки усієї електроенергії у світі отримано за допомогою енергії сонця. Чому ж ми так мало її використовуємо? І як вона стала такою дешевою? А також до чого тут... качки?! Давайте розбиратися!
Герман Галущенко став міністром енергетики, а Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз". Попри ці рокіровки енергоринок України працює передусім на прибутки українських олігархів. Хто чим володіє?
Німці сортують сміття, відмовляються від атомної енергії та вугілля, проте є у них кілька "брудних" таємниць... Дивіться, наскільки екологічна Німеччина насправді!
Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Адже через застарілу інфраструктуру щорічно втрачається до 44% енергоресурсів. Дивіться, як можна заощаджувати!