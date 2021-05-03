 Коли сонячна енергетика буде скрізь? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.05.2021

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Економіка

Коли сонячна енергетика буде скрізь? (відео)

Багато що говорить на користь сонячної енергії. Вона чиста, відновлювана - і тепер навіть дешевша за енергію вугілля або природного газу. Чому ж досі це лише крихітна частка світового виробництва електроенергії?

Сонячна електростанція у Саарбрюкені, Німеччина

Сонячна електростанція у Саарбрюкені, Німеччина

Це неймовірно, але чиста енергія сонця - сонячна енергія - стала найдешевшим способом отримання електрики. Навіть дешевшим за вугілля. Але лише три відсотки усієї електроенергії у світі отримано за допомогою енергії сонця. Чому ж ми так мало її використовуємо? І як вона стала такою дешевою? А також до чого тут... качки?! Давайте розбиратися!

 

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