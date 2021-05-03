Коли сонячна енергетика буде скрізь? (відео)

Це неймовірно, але чиста енергія сонця - сонячна енергія - стала найдешевшим способом отримання електрики. Навіть дешевшим за вугілля. Але лише три відсотки усієї електроенергії у світі отримано за допомогою енергії сонця. Чому ж ми так мало її використовуємо? І як вона стала такою дешевою? А також до чого тут... качки?! Давайте розбиратися!