 Енергозбереження: як Україна може заощаджувати до мільярда євро щороку (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.01.2021

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Економіка

Енергозбереження: як Україна може заощаджувати до мільярда євро щороку (відео)

Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Адже через застарілу інфраструктуру щорічно втрачається до 44% енергоресурсів. Дивіться, як можна заощаджувати!

Втрати енергії через застарілі передавальні електромережі становлять 6000 гігават-годин на рік

Втрати енергії через застарілі передавальні електромережі становлять 6000 гігават-годин на рік

Застаріла інфраструктура, відсутність логістики енергоефективності і в приватному, і в державному секторі економіки. Через застарілу інфраструктуру в Україні щорічно втрачається до 44% енергоресурсів. За висновками німецьких експертів, Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Як європейські інституції допомагають Україні впроваджувати заходи з енергоефективності і "зелені" технології - у репортажі DW.

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Докладно

Втрати енергії через застарілі передавальні електромережі становлять 6000 гігават-годин на рік

Як Україна може заощаджувати до мільярда євро щороку (відео)

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