Енергозбереження: як Україна може заощаджувати до мільярда євро щороку (відео)

Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Адже через застарілу інфраструктуру щорічно втрачається до 44% енергоресурсів. Дивіться, як можна заощаджувати!
Застаріла інфраструктура, відсутність логістики енергоефективності і в приватному, і в державному секторі економіки. Через застарілу інфраструктуру в Україні щорічно втрачається до 44% енергоресурсів. За висновками німецьких експертів, Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Як європейські інституції допомагають Україні впроваджувати заходи з енергоефективності і "зелені" технології - у репортажі DW.
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