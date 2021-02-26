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GIZ

Німецьке товариство міжнародної співпраці (GIZ).

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH підтримує Україну за дорученням Федерального уряду Німеччини з 1993 року. Наразі майже 300 національних та іноземних фахівців представляють GIZ орієнтовно у 20 населених пунктах України.

Як київський журналіст за підтримки ФРН вчить дітей екосвідомості

Як київський журналіст за підтримки ФРН вчить дітей екосвідомості 26.02.2021

Книжка "Еко-історії для моїх маленьких друзів" журналіста Богдана Красавцева жваво розходиться Україною та навіть за кордоном. Вихід книги став можливим завдяки Німецькому товариству міжнародного співробітництва (GIZ).

Казки про захист довкілля для маленьких українців (24.02.2021) 24.02.2021

Правильно викидати батарейки та прати без фосфатів треба вчитись змалку, переконаний Богдан Красавцев. Київський журналіст написав збірку казок про захист довкілля для малих українців. Німеччина профінансувала друк книги.

Енергозбереження: як Україна може заощаджувати до мільярда євро щороку (відео)

Енергозбереження: як Україна може заощаджувати до мільярда євро щороку (відео) 11.01.2021

Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Адже через застарілу інфраструктуру щорічно втрачається до 44% енергоресурсів. Дивіться, як можна заощаджувати!
Енергозбереження: як українці можуть заощаджувати до мільярда євро щороку (08.01.2021)

Енергозбереження: як українці можуть заощаджувати до мільярда євро щороку (08.01.2021) 08.01.2021

Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Адже через застарілу інфраструктуру щорічно втрачається до 44 % енергоресурсів. Як європейські інституції допомагають Україні впроваджувати заходи з енергоефективності і "зелені" технології - у репортажі DW.

Як німці допомагають ще більше причепурити Львів (фоторепортаж)

Як німці допомагають ще більше причепурити Львів (фоторепортаж) 02.12.2019

Німецьке товариство міжнародного співробітництва - GIZ - от уже 10 років співпрацює зі Львовом. Завдяки такій співпраці українське місто стало ще гарнішим. У добірці DW - деякі проєкти, які профінансувала Німеччина.
Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

Як німці допомагають ще більше причепурити Львів 02.12.2019

Німецьке товариство міжнародного співробітництва - GIZ - от уже 10 років співпрацює зі Львовом. Завдяки такій співпраці українське місто стало ще гарнішим. У добірці DW - деякі проєкти, які профінансувала Німеччина.
З автомобілів на громадський транспорт: у Львові змінюють транспортну стратегію

З автомобілів на громадський транспорт: у Львові змінюють транспортну стратегію 23.09.2019

Електронним квитком, пріоритетністю громадського транспорту, "маленькими відстанями" у Львові хочуть лікувати нинішню транспортну систему. Однак громадські активісти побоюються, що все залишиться лише "на папері".

Пустельні ландшафти - справа рук людини

Пустельні ландшафти - справа рук людини 18.06.2019

Пустелі займають третину суходолу Землі. Площа світової пустелі постійно збільшується. Головна причина - людська діяльність, що призводить до виснаження плодючих ґрунтів та вирубування лісів.
Львів фінансуватиме з бюджету оновлення вікон: як отримати підтримку

Львів фінансуватиме з бюджету оновлення вікон: як отримати підтримку 28.01.2019

Без німецьких грошей і фахівців. У Львові відновили проект реставрації елементів пам'яток архітектури, започаткований німецьким товариством GIZ. Із 1 лютого фінансуватимуть і заміну пластикових вікон на дерев'яні.
Як німецьке GIZ допомагатиме українським виробникам з енергоефективністю

Як німецьке GIZ допомагатиме українським виробникам з енергоефективністю 28.09.2018

Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ допоможе з енергоефективністю десяткам українських підприємств. Відбір пройшло навіть більше компаній, ніж попередньо очікували.
GIZ перевірить висловлювання своїх співробітників на антисемітизм

GIZ перевірить висловлювання своїх співробітників на антисемітизм 30.03.2018

Німецьке товариство з міжнародної співпраці дистанціювалося від антисемітських висловлювань своїх співробітників.
У Берліні бізнесмени оцінять можливості фінансування України

У Берліні бізнесмени оцінять можливості фінансування України 20.03.2018

Німецькому бізнесу обіцяють розповісти про проблемні питання українського банківського сектора.
Розвиток міст в Україні за німецьким зразком: більше конкретики - менше мрій

Розвиток міст в Україні за німецьким зразком: більше конкретики - менше мрій 16.03.2018

В Україні вже не один рік німецькі експерти передають досвід складання проектів модернізації міст: інтегрований розвиток і максимальна реалістичність спростять пошук фінансування. До проекту приєднались уже шість міст.
Протидія ВІЛ/СНІД від музикантів з України та Німеччини (відео)

Протидія ВІЛ/СНІД від музикантів з України та Німеччини (відео) 01.12.2017

З презервативом - як по нотах! Це слоган цьогорічної всеукраїнської кампанії "Не дай СНІДу шансу!". До неї долучилися український гурт "Друга ріка" та німецький Van Holzen, агітуючи спільним концертом за безпечний секс.

З презервативом - як по нотах: музиканти з України та ФРН разом проти ВІЛ/СНІД (01.12.17) 01.12.2017

Понад 200 тисяч українців живуть з ВІЛ. У Всесвітній день боротьби зі СНІДом рок-музиканти з України та Німеччини об'єдналися, аби провести у Києві спільний концерт, присвячений "безпечному коханню".

Визволення Слов'янська: німецький внесок у відбудову міста (05.07.2017) 05.07.2017

5 липня - день визволення Слов’янська. Місцева лікарня дуже сильно постраждала від обстрілів три роки тому. Тепер лікарню відбудовують за кошти уряду Німеччини.
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