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Німецьке товариство міжнародної співпраці (GIZ).
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH підтримує Україну за дорученням Федерального уряду Німеччини з 1993 року. Наразі майже 300 національних та іноземних фахівців представляють GIZ орієнтовно у 20 населених пунктах України.
Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Адже через застарілу інфраструктуру щорічно втрачається до 44% енергоресурсів. Дивіться, як можна заощаджувати!
Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Адже через застарілу інфраструктуру щорічно втрачається до 44 % енергоресурсів. Як європейські інституції допомагають Україні впроваджувати заходи з енергоефективності і "зелені" технології - у репортажі DW.
Електронним квитком, пріоритетністю громадського транспорту, "маленькими відстанями" у Львові хочуть лікувати нинішню транспортну систему. Однак громадські активісти побоюються, що все залишиться лише "на папері".
В Україні вже не один рік німецькі експерти передають досвід складання проектів модернізації міст: інтегрований розвиток і максимальна реалістичність спростять пошук фінансування. До проекту приєднались уже шість міст.
Понад 200 тисяч українців живуть з ВІЛ. У Всесвітній день боротьби зі СНІДом рок-музиканти з України та Німеччини об'єдналися, аби провести у Києві спільний концерт, присвячений "безпечному коханню".