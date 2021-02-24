 Як київський журналіст за підтримки ФРН вчить дітей екосвідомості | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 26.02.2021

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Культура й стиль життя

Як київський журналіст за підтримки ФРН вчить дітей екосвідомості

Книжка "Еко-історії для моїх маленьких друзів" журналіста Богдана Красавцева жваво розходиться Україною та навіть за кордоном. Вихід книги став можливим завдяки Німецькому товариству міжнародного співробітництва (GIZ).

Богдан Красавцев під час зустріччі з маленькими читачами у Києві

Богдан Красавцев під час зустріччі з маленькими читачами у Києві

"Як ми з вами разом могли б покращити стан довкілля - всі українці, всі земляни?", - запитує журналіст Богдан Красавцев учнів четвертого класу, які прийшли на зустріч із ним у бібліотеку на київській Дарниці. "Треба прибрати всі машини, тому що вони забруднюють всесвіт!", - тягне руку хлопчик на задньому ряду. "Від автомобілів не треба повністю відмовлятися, лише від тих, що працюють на газу і бензині, - не погоджується з такою радикальною позицією його однокласник. - Але це дуже важко буде зробити, адже у таких країнах, як ОАЕ, багато нафти і вони хочуть її продавати". "От якби електрокар коштував як "Жигулі"!"- каже інша дитина.

Утім, коли мова заходить про більш практичні речі - приміром, про сортування сміття - діти відповідають вже не так впевнено, і Богдан пояснює їм, що скло треба викидати в зелений контейнер, пластик - у жовтий, а папір - у синій.

Екологічна освіта починається з родини

Богдан Красавцев - не професійний педагог і не еколог. 30-річний киянин працює тележурналістом, а майстер-класи на тему захисту довкілля для школярів він проводить у вільний від роботи час. Нещодавно Богдан спробував себе у ролі дитячого письменника. Написати книжку "Еко-історії для моїх маленьких друзів" чоловіка надихнув його 6-річний син, якого вони з дружиною змалку привчають жити екологічно свідомо. "Він знає, куди треба викидати батарейки, а коли він випиває свій кефір, ми разом миємо пляшечку і відносимо у контейнер для скла. Він знає, що таке лампи LED, а якщо ми на прогулянці бачимо якийсь папірець або стаканчик на дорозі, то викидаємо у смітник, - розповідає Богдан. -  І він, коли сам бере участь у цьому процесі, розуміє його важливість - він неначе рятує світ".

Книга Еко-історії для моїх маленьких друзів побачила світ завдяки підтримці GIZ

Книга "Еко-історії для моїх маленьких друзів" побачила світ завдяки підтримці GIZ

Казки про екологію Богдана Красавцева розраховані на дітей від 6 до 10 років. Автор розповідає про причини кліматичних змін, закликає саджати дерева, пояснює, чому не можна викидати батарейки у звичайний смітник. Йдеться і корисне для дорослих. Приміром, про важливість використання пральних засобів, що не містять фосфатів - автор сподівається, що його книжка мотивує до екологічно свідомого споживання не тільки дітей, але і їхніх батьків.

Наразі двомовне видання українською та англійською безкоштовно отримали вже сотні шкіл та бібліотек у всіх областях України та навіть представники українських діаспор у восьми країнах - зокрема, у США, Японії, Німеччині та Росії.

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Як Німеччина сприяє енергоефективності в Україні

З представниками Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), яке профінансувало друк тисячі примірників книжки, Богдан Красавцев познайомився під час одного із заходів, який він висвітлював як журналіст. Захист клімату та підвищення енергоефективності - один із пріоритетів GIZ, що працює в Україні з початку 1990-х років. У цій сфері організація взаємодіє не тільки з урядом, але й з громадами та підприємцями.

Торік GIZ розпочала проєкт "Просування енергоефективності та імплементації директиви ЄС про енергоефективність в Україні". Метою ініціативи, розрахованої на п'ять років, є покращення рамкових умов для підвищення енергоефективності. При цьому йдеться не лише про структурні реформи, каже Даня Кріґ (Danja Krieg), яка керує освітнім напрямком у цьому проєкті: "Жодні реформи неможливі без кваліфікованих фахівців".

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За її словами, у рамках проєкту GIZ допомогла створити "Енерго-інноваційні центри" у трьох українських вишах, де навчаються майбутні інженери-будівельники та комунальники: у Харківському національному університеті міського господарства, Придніпровській державній академії будівництва та архітектури, а також у Чернівецькому національному університеті.

Крім того, розповідає співробітниця GIZ, зараз розробляються кваліфікаційні програми і для закладів професійної освіти. Майбутніх майстрів планують навчати ізоляції фасадів, утепленню тепломереж та горищ, а також встановленню вікон. "Ми проаналізували ситуацію і з'ясували, що велика потреба у навчанні існує саме на ринку інсталяції вікон, - каже Даня Кріґ. - З Німеччини в Україну імпортується багато якісних вікон, а потім їх неправильно встановлюють". За її словами, курси підвищення кваліфікації пропонуватимуть і тим робітникам, які вже отримали освіту і працюють.

Тим часом наступні проєкти з екологічної просвіти планує і Богдан Красавцев. Нещодавно він із дружиною заснував громадську організацію "Екологічна нація" і хоче поїхати в авторський тур регіонами України з майстер-класами для дітей. Також активіст вже має ідеї для другої частини "Еко-історій". У новій книжці він планує більш детально розповісти про енергоефективність, а також про небезпеку лісових пожеж і Чорнобильську катастрофу.

Дивитись відео 03:49

Казки про захист довкілля для маленьких українців (24.02.2021)

  • Оновлення старої частини Львова Одним із перших проєктів, який GIZ розпочало у Львові, стало відновлення старої частини міста. Проєкт тривав з 2009 до 2017 року. За цей час, за даними Львівської міськради, вдалось відреставрувати 82 балкони, майже 900 вікон, 5 сходових кліток і 200 брам, а також оновити 16 дворів. У цей проєкт GIZ вклало понад 8 мільйонів євро.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Оновлення старої частини Львова

    Одним із перших проєктів, який GIZ розпочало у Львові, стало відновлення старої частини міста. Проєкт тривав з 2009 до 2017 року. За цей час, за даними Львівської міськради, вдалось відреставрувати 82 балкони, майже 900 вікон, 5 сходових кліток і 200 брам, а також оновити 16 дворів. У цей проєкт GIZ вклало понад 8 мільйонів євро.

  • Браку бажаючих не було Мешканці Львова змагалися за право стати учасником проєкту. Часто бажаючих було вдвічі-втричі більше, ніж міг охопити проєкт. І це не дивно, адже деякі об'єкти вже десятиліттями не бачили ремонту, як ця сходова клітка на Театральній, 12. Така цей об'єкт виглядав до реставраційно-ремонтних робіт.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Браку бажаючих не було

    Мешканці Львова змагалися за право стати учасником проєкту. Часто бажаючих було вдвічі-втричі більше, ніж міг охопити проєкт. І це не дивно, адже деякі об'єкти вже десятиліттями не бачили ремонту, як ця сходова клітка на Театральній,12. Така цей об'єкт виглядав до реставраційно-ремонтних робіт.

  • Результат, яким не соромно похвалитися Участь у проєкті не була зовсім безкоштовною: за реставрацію, наприклад, вікон мешканець мав сплатити 40 відсотків, дверей та брам - 30 відсотків з власної кишені, решту - доплачувало GIZ . Але такі інвестиції себе повністю виправдали. На фото: сходова клітка на Театральній, 12 уже після ремонту.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Результат, яким не соромно похвалитися

    Участь у проєкті не була зовсім безкоштовною: за реставрацію, наприклад, вікон мешканець мав сплатити 40 відсотків, дверей та брам - 30 відсотків з власної кишені, решту - доплачувало GIZ . Але такі інвестиції себе повністю виправдали. На фото: сходова клітка на Театральній,12 уже після ремонту.

  • Передача досвіду За 8 років німецькі майстри також навчили представників 20 українських ремісничих підприємств відновлювати пам'ятки за німецьким ноу-хау, що передбачає максимальне збереження автентичного вигляду. Українські майстри продовжують так працювати самі, оскільки львівська влада продовжила проєкт, але вже за кошти міського бюджету.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Передача досвіду

    За 8 років німецькі майстри також навчили представників 20 українських ремісничих підприємств відновлювати пам'ятки за німецьким ноу-хау, що передбачає максимальне збереження автентичного вигляду. Українські майстри продовжують так працювати самі, оскільки львівська влада продовжила проєкт, але вже за кошти міського бюджету.

  • Кліматично сприятлива концепція сталої мобільності

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Кліматично сприятлива концепція сталої мобільності

    Німецькі експерти допомогли сформулювати головну ідею розвитку мобільності для Львова: місто повинно розвиватися як місто для людей, а не для машин. Головними подіями проєкту стали створення пішохідної зони в межах середньовічних мурів міста, написання програми розвитку велосипедного руху. Також поява велосипедних доріжок.

  • Підтримка в підготовці до ЄВРО-2012 У межах підготовки до чемпіонату Європи з футболу експерти GIZ консультували Львів у різних сферах. Зокрема, допомогли створити свій бренд-бук: логотип, фірмові шрифт і колір. Також створили Німецько-Український навчальний центр з підвищення кваліфікації в галузі туризму - Галицьку школу гостинності. До ЄВРО-2012 підготовку, у тому числі й мовну, пройшли 300 спеціалістів зі сфери обслуговування.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Підтримка в підготовці до ЄВРО-2012

    У межах підготовки до чемпіонату Європи з футболу експерти GIZ консультували Львів у різних сферах. Зокрема, допомогли створити свій бренд-бук: логотип, фірмові шрифт і колір. Також створили Німецько-Український навчальний центр з підвищення кваліфікації в галузі туризму - Галицьку школу гостинності. До ЄВРО-2012 підготовку, у тому числі й мовну, пройшли 300 спеціалістів зі сфери обслуговування.

  • Консультування підприємств щодо енергоефективності (LwiwGIZ1) Мета проєкту, що розпочався 2017 року й триває досі, - енергетична модернізація українських підприємств. Передусім надається консультативна допомога. У проєкті беруть участь представники одинадцяти підприємств, які за допомогою GIZ створили мережу енергоефективності Львівщини. На підприємствах уже провели енергоаудит за міжнародними стандартами.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Консультування підприємств щодо енергоефективності

    Мета проєкту, що розпочався 2017 року й триває досі, - енергетична модернізація українських підприємств. Передусім надається консультативна допомога. У проєкті беруть участь представники одинадцяти підприємств, які за допомогою GIZ створили мережу енергоефективності Львівщини. На підприємствах уже провели енергоаудит за міжнародними стандартами.

  • Інтегрований розвиток міста Перший етап проєкту передбачає підтримку місцевого самоврядування в плануванні довгострокового розвитку міста. Результатом стало написання Інтегрованої концепції розвитку Львова та Плану сталої міської мобільності, який визначатиме транспортну політику міста на найближчі 10 років. Основна ідея - перевага громадського транспорту перед автомобілями. Другий етап - зміни в Генеральному плані міста.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Інтегрований розвиток міста

    Перший етап проєкту передбачає підтримку місцевого самоврядування в плануванні довгострокового розвитку міста. Результатом стало написання Інтегрованої концепції розвитку Львова та Плану сталої міської мобільності, який визначатиме транспортну політику міста на найближчі 10 років. Основна ідея - перевага громадського транспорту перед автомобілями. Другий етап - зміни в Генеральному плані міста.

  • Енергоефективний район Львова Незабаром у Львові з'являться зразкові енергоефективні житлові будинки. Спільно із GIZ, міська рада та Фонд енергоефективності відібрали 12 ОСББ у Сихівському районі міста. Будинки планується утеплити, встановлять техніку, яка допоможе зменшити витрати на тепло. На фото - представники відібраних ОСББ тримають таблички з написом, що їхній будинок - частина енергоефективного району міста.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Енергоефективний район Львова

    Незабаром у Львові з'являться зразкові енергоефективні житлові будинки. Спільно із GIZ, міська рада та Фонд енергоефективності відібрали 12 ОСББ у Сихівському районі міста. Будинки планується утеплити, встановлять техніку, яка допоможе зменшити витрати на тепло. На фото - представники відібраних ОСББ тримають таблички з написом, що їхній будинок - частина енергоефективного району міста.

  • Міжнародне партнерство комунальних підприємств Ідея проекту - комунальні підприємства Німеччини допомагають налагодити процеси водопостачання й водовідведення в країнах-партнерах, передаючи їм свої ноу-хау. З боку Львова учасником стало комунальне підприємство Львівводоканал. Його працівники вже взяли участь у стартовому семінарі, що відбувся в Берліні та Дрездені.

    Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

    Міжнародне партнерство комунальних підприємств

    Ідея проекту - комунальні підприємства ФРН допомагають налагодити процеси водопостачання й водовідведення в країнах-партнерах, передаючи їм свої ноу-хау. З боку Львова учасником стало комунальне підприємство "Львівводоканал". Його працівники вже взяли участь у стартовому семінарі, що відбувся в Берліні та Дрездені. На фото: у німецькому Боттропі водоочисну станцію перетворили на мистецький об'єкт

    Автор: Вікторія Прихід


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