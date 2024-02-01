Колишнього "губернатора" Севастополя затримали в Лондоні

Російського чиновника Дмитра Овсяннікова звинувачують в обході санкцій та відмиванні грошей. Він постане перед британським судом 20 лютого, пише The Times.

Колишній так званий "губернатор" анексованого Росією Севастополя Дмитро Овсянніков затриманий в Лондоні за обвинуваченням в обході санкцій та відмиванні грошей, повідомила газета The Times. Матеріал вийшов у середу, 31 січня, тільки в друкованій версії видання.

"У Національному агентстві боротьби зі злочинністю (NCA) повідомили, що Овсянніков був затриманий 22 січня. Наступного дня йому пред'явили звинувачення за сімома епізодами порушення санкцій та двома епізодами відмивання грошей. Його взяли під варту", - йдеться в статті.

Овсяннікова затримали в його помешканні. Він постане перед судом 20 лютого. Зокрема, його обвинувачують у відкритті рахунку в лондонському банку Halifax Bank of Scotland, внесенні туди чотирьох платежів на загальну суму 65 тисяч фунтів стерлінгів і зберіганні 77,5 тисячі фунтів готівкою, отриманими злочинним шляхом.

Причиною переслідування Овсяннікова стало те, що у Великобританії він є підсанкційною особою, тож не має права повною мірою розпоряджатися грошима та користуватися фінансовими послугами.

Санкції проти Овсяннікова в ЄС анулювали

Овсяннікова обрали "губернатором" Севастополя у вересні 2017 року, невдовзі після чого він потрапив під санкції Європейського Союзу - за дії, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Згодом санкції проти нього запровадила й Україна.

Після кількох років "губернаторства" Овсянніков попросив президента РФ Володимира Путіна звільнити його "за власним бажанням". Потім він став заступником міністра промисловості РФ, але після адміністративного протоколу про дрібне хуліганство, складеного в аеропорту в квітні 2020 року, його виключили з правлячої партії "Єдина Росія", а через два тижні звільнили з міністерства.

У 2022 році Європейський суд анулював рішення Ради ЄС про подовження санкцій щодо Овсяннікова. Суд постановив, що для продовження санкцій потрібні переконливі докази наявності зв'язків Овсяннікова з керівництвом РФ і дестабілізуючого впливу на Україну після звільнення з займаних посад.