Кличко назвав кількість апаратів штучної вентиляції легень у Києві

У Києві нараховується 390 апаратів ШВЛ, а найближчими днями очікується додаткова партія, заявив у середу, 8 квітня, мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю DW.

"Що стосується апаратів штучної вентиляції легень, то кількість апаратів у Києві найбільша у порівнянні з іншими містами. Цих апаратів 390, і ми очікуємо ще додаткову партію найближчими днями", - заявив Кличко.

"Тобто на сьогодні ми забезпечені всім необхідним: і захисними костюмами, і масками, і респіраторами, і захисними окулярами для наших лікарів. Якщо не буде інфекційного спалаху, то цього вистачить на місяць. І ми ще додатково замовили, можу всіх заспокоїти", - додав він.

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За словами Кличка, зараз перед міською владою стоїть завдання утримати кількість хворих на тій позначці, що є зараз.

"На сьогодні наше завдання, щоб кількість хворих не була набагато більшою, ніж є. Якщо кількість перевищуватиме декілька тисяч, дійде до десятків тисяч, це може призвести до колапсу медичної системи", - пояснив Кличко.

Мер Києва також розповів, що на сьогодні в розпорядженні столичних медиків понад 12 тисяч тестів.

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"На сьогодні маємо більше 12000 тестів, які є в розпорядженні міста Києва. Кожна людина, яка має симптоми і звертається до лікаря, то лікар ухвалить рішення, відправити цю людину до лікарні чи ні, чи є в неї симптоми коронавірусу чи ні. Це перше. По-друге, в Києві вже зроблено 2500 тестів. Ми і далі продовжуємо ці тести робити. Ми замовили тести, і в наступні дні до нас надійдуть додаткові тести. Нині просто брак логістики і затримка з цим пов’язана. Тобто місто вже сплатило за ці тести", - розказав Віталій Кличко.

Він також додав, що в інфекційних лікарнях є 400 ліжко-місць, і влада готова збільшити це число до 500. На випадок різкого погіршення ситуації у Києві зарезервовано 7 тисяч ліжок.

Повну версію інтерв'ю Віталія Кличка DW читайте найближчим часом.