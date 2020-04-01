Кличко попередив про можливість заборони руху приватних автомоблів у Києві

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Володимир Кличко допускає заборону рух приватного автотранспорту в разі погіршення епідеміологічної ситуації. Про це він повідомив ввечері у суботу, 4 квітня, в ефірі телеканалу ZIK.

"Якщо ми побачимо кратне збільшення числа інфікованих, щоб інфекційного вибуху не було, де можуть бути інфіковані тисячі або десятки тисяч людей, ми однозначно будемо ухвалювати більш жорсткі правила. І може бути припинено взагалі пересування вулицями нашого міста приватним транспортом", - сказав він.

Кличко додав, що розраховує на сприятливий розвиток подій, але вважає, що необхідно передбачити всі можливі варіанти, щоб не повторювати помилок, допущених в інших країнах, в тому числі в Італії, Іспанії та США.

Раніше уряд України затвердив постанову № 255, якою посилив карантинні заходи. В ній зазначено, що до 24 квітня у країні заборонені перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, окрім перевезення легковими автомобілями.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на ранок 5 квітня в Україні зафіксовано 1 251 випадок інфікування коронавірусом. За останню добу інфікувалось 156 людей і померли четверо. загалом жертвами коронавірусу стали 32 особи. В Києві інфікувались 225 людей.