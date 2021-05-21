Клімат, футбол, піца, Minecraft: чим живуть молоді німці (відео)

Репортерка DW Рейчел Стюарт досліджувала особливості німецьких тінейджерів. Які у них цінності, хобі, улюблені їжа та види спорту?
Згідно з опитуваннями, підліткам у віці від 14 до 17 років у Німеччині важливі сім'я, друзі, довіра, чесність, відданість і час для відпочинку. Які цінності, цілі, хобі, смаки і види спорту їх цікавлять? Німецьких тінейджерів досліджувала репортерка DW Рейчел Стюарт:
Як решта світу сприймає Німеччину? Ви знайдете багато різних відповідей на це запитання. Але існує кілька стереотипів, які здаються завжди дуже влучними. Дізнайтесь із нового випуску Meet the Germans з Рейчел Стюарт.
Як працює система вищої освіти в Німеччині? Які умови вступу в університет? Скільки коштує навчання? Як живеться студентам у ФРН? Чергова серія Meet the Germans від Рейчел Стюарт.
Що німці їдять на сніданок, обід, вечерю, а чим перекушують? Чим особливий німецький десерт? Які овочі і фрукти в ФРН найпопулярніші? Чи багато людей користуютсья фастфудами? З'ясовувала репортерка DW Рейчел Стюарт.