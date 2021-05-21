Клімат, футбол, піца, Minecraft: чим живуть молоді німці (відео)

Згідно з опитуваннями, підліткам у віці від 14 до 17 років у Німеччині важливі сім'я, друзі, довіра, чесність, відданість і час для відпочинку. Які цінності, цілі, хобі, смаки і види спорту їх цікавлять? Німецьких тінейджерів досліджувала репортерка DW Рейчел Стюарт:



