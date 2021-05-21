 Клімат, футбол, піца, Minecraft: чим живуть молоді німці (відео) | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 22.05.2021

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Вікно в Німеччину

Клімат, футбол, піца, Minecraft: чим живуть молоді німці (відео)

Репортерка DW Рейчел Стюарт досліджувала особливості німецьких тінейджерів. Які у них цінності, хобі, улюблені їжа та види спорту?

DW Sendung Meet the Germans Jugend

Які вони - німецькі тінейджери?

Згідно з опитуваннями, підліткам у віці від 14 до 17 років у Німеччині важливі сім'я, друзі, довіра, чесність, відданість і час для відпочинку. Які цінності, цілі, хобі, смаки і види спорту їх цікавлять? Німецьких тінейджерів досліджувала репортерка DW Рейчел Стюарт:

 


 

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