Кількість жертв зимового буревію в США зросла до 26

У неділю ситуація з енергопостачанням в США покращилася, також було скасовано менше рейсів ніж напередодні. Однак в окремих регіонах ситуація залишається критичною.

Через сильний буревій, снігопад і різке зниження температури, які тривають вже декілька днів, в США загинули щонайменше 26 людей, повідомляє у неділю, 25 грудня, AFP.

24 грудня без світла залишилися понад 1,7 мільйона домогосподарств по всій Америці, і хоча в неділю ситуація значно покращилася, електропостачання ще не відновили близько 180 тисячам абонентів. 23 грудня було скасовано майже 6000 авіарейсів, 24 грудня - близько 3500, 25 грудня - більше 1700.

Через ожеледицю і погану видимість тимчасового закрили деякі з найбільш завантажених транспортних шляхів країни.

У сусідній Канаді виникли схожі проблеми: сотні тисяч людей залишилися без світла в Онтаріо та Квебеку, у великих містах було скасовано багато авіарейсів, а пасажирське сполучення між Торонто та Оттавою - призупинене.

Криза в Баффало

Найкритичнішою є ситуація у місті Баффало у штаті Нью-Йорк. Там снігові замети подекуди сягнули 2,4 метра і заблокували двері будинків. Разом з відключенням електроенергії ситуація стала небезпечною для життя людей. Служби екстреної допомоги також не могли дістатися до найбільш постраждалих місць. Наразі відомо про сімох загиблих в окрузі Ері, адміністративним центром якого є місто, однак їх може бути більше.

Метеослужба США назвала нинішню негоду "історичною". Температура у низці штатів подекуди опускалася до мінус 40 градусів за Цельсієм. У штаті Південна Дакота напередодні метеорологи зареєстрували мінус 45 градусів.

Читайте також: Як глобальне потепління призводить до морозів і снігопадів у Європі