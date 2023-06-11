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Київ: Вступ України до НАТО підтримали 20 країн

Ліза Ламбрехт | Роман Губа
2 год. тому

Членство України в НАТО підтримують 20 країн, заявив заступник голови Офісу Зеленського Ігор Жовква. Для вступу до Альянсу Києву потрібна згода 31 держави.

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Прапори України та НАТО
Прапори України та НАТОФото: NATO

Вступ України до НАТО підтримали 20 країн Північноатлантичного альянсу, заявив заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква. "Станом на сьогоднішній день вже є формалізація підтримки членства України в Альянсі 20 державами-членами", - написав він у суботу, 10 червня, на своїй сторінці у Facebook.

Для вступу України до організації потрібна підтримка всіх її учасників, тобто 31 країни. Заступник генсека НАТО Мірча Джоане раніше у суботу заявив, що союзники не мають консенсусу щодо вступу України. "Наразі ми не бачимо консенсусу всередині НАТО. Думаю, і президент Зеленський розуміє, що в той час, коли триває настільки велика і складна війна, тему приєднання України до НАТО має бути відкладено", - заявив він в інтерв'ю румунському агентству dcnews.ro.

Однак, підкреслив Джоане, Україна зараз ближче до Альянсу та західних демократій, "ніж будь-коли". За його словами, на саміті НАТО у Вільнюсі очікується "найважливіша трансформація військової доктрини за останні 50 років", а також "сильне послання для України". Зокрема, планується посилити взаємодію Києва - статус співпраці "Комісія НАТО - Україна" буде підвищено до "Ради НАТО - Україна".

У середині травня газета The Wall Street Journal писала з посиланням на джерела, що дипломати та чиновники країн НАТО працюють над рішенням, яке сигналізувало б, що Україна може приєднатися до Альянсу в майбутньому, проте на липневому саміті НАТО у Вільнюсі учасники мають намір запропонувати Україні негайну допомогу , а не членство прямо зараз.

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