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Київ: Українці надалі зможуть замовляти паспорти за кордоном

Дмитро Шварц
4 червня 2024 р.

Уряд України продовжив на шість місяців дію експериментального проєкту, що дає змогу приймати заяви для оформлення документів українцям за кордоном.

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Уряд продовжив дію проєкту, що дає змогу ДП "Документ" приймати заяви для оформлення документів українцям за кордоном
Закордонний паспорт УкраїниФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Кабінет міністрів України у вівторок, 4 травня, ухвалив рішення щодо пролонгації дії експериментального проєкту, що дає змогу державному підприємству "Документ" приймати заяви для оформлення документів за кордоном. Про це повідомила пресслужба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Цей проєкт впроваджувала Державна міграційна служба з метою надання послуг із оформлення паспортних документів українцям, які перебувають за кордоном. Проєкт було впроваджено у 2022 році, він мав завершити свою дію наприкінці червня поточного року.  З огляду на соціальну значущість проєкту задля підтримки наших громадян за кордоном, рішенням уряду роботу ДП "Документ" продовжено ще на 6 місяців", - зазначає міністерство.

Як йдеться на сайті ДП "Документ", на сьогодні працюють 13 його центрів за кордоном: у Польщі (Гданськ, Вроцлав, Краків, Варшава), Німеччині (Кельн, Мюнхен, Берлін), Іспанії (Мадрид, Валенсія), Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава), Чехії (Прага) та Італії (Мілан). Там можна замовити виробництво закордонного паспорта чи паспорта громадянина України у формі ID-картки.

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Закордонні центри працюють за принципом електронної черги і регулюються згідно з виробничими можливостями кожного окремого представництва. Нові талони з'являються на сторінці коджного окремого центру у довільний час.  

Нагадаємо, уряд України 23 квітня постановив, що військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина виключно на території України.

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