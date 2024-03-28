Київ посилює заходи безпеки - на тлі атак РФ і загрози ДРГ

Київ посилює заходи безпеки - на тлі атак РФ і загрози ДРГ28 березня 2024 р.
Рада оборони Києва вирішила посилити заходи безпеки в місті. Про це у четвер, 28 березня, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.
За його словами, такі кроки зумовлені погрозами російської влади збільшити кількість ракетних ударів по цивільних об'єктах, а також загрозою спроб проникнення диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) і залучення агентів російських спецслужб для дестабілізації ситуації в столиці України.
Рада оборони Києва вирішила:
- якнайшвидше визначитись щодо проведення в подальшому масових заходів;
- переглянути нормативні документи щодо роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних і розважальних заходів, а також заходів у місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян;
- доручити всім силовим і військовим структурам міста посилити увагу до місць скупчення людей;
- доручити відповідальним структурам і балансоутримувачам забезпечити постійний доступ населення до укриттів "пунктів незламності".
"Окремо буде здійснюватися моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації, спрямованої на дестабілізацію ситуації в столиці", - зазначив Попко.
Він закликав киян "не панікувати" через запровадження "превентивних заходів".
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