Київ масовано атакують кілька груп безпілотників

У Києві та області працює ППО. У Солом'янському районі пожежа у дитсадку та житловому будинку, двоє постраждалих. Уламки дронів падають на житлові будинки і в інших районах.

У Солом'янському районі внаслідок російської масованої атаки по Києву за допомогою безпілотників сталася пожежа в дитсадку та житловому будинку, двоє людей постраждали, повідомив мер міста Віталій Кличко вранці у суботу, 25 листопада.

"Наразі у Солом'янському районі двоє постраждалих. Обидвом медики надали допомогу на місці. Також виклик медиків у Подільський район та ще один - у Солом'янський", - зазначив Кличко у Telegram і закликавши киян перебувати в укриттях, оскільки атака на столицю триває.

За словами Кличка, у Солом'янському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння у приміщенні дитсадка. Також у цьому районі загоряння на відкритій території. Пізніше він зазначив, що у цьому районі спалах у кількох місцях - у житловому будинку та нежитлових приміщеннях. "Також у Солом'янському районі постраждала 11-річна дитина. Гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці", - наголосив мер.

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Уламки дронів падають на житлові будинки

У Дніпровському районі уламки збитого БПЛА впали на багатоповерховий будинок. "У багатоповерхівці в Дніпровському районі невеликий уламок дрону впав на сходову клітину верхнього поверху. Загоряння немає. Потерпілих наразі не виявили. Рятувальники оглядають дах та технічний поверх будинку", - написав Кличко.

Також у Голосіївському районі уламок БПЛА впав на чотириповерховий житловий будинок. Й у Печерському районі столиці зафіксовано падіння уламків збитого БПЛА.

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Атакують кілька груп безпілотників

Атака почалася близько 5-ї ранку за київським часом. У Київській міській військовій адміністрації зафіксували "велику кількість ворожих БпЛА", що "заходять на Київ з різних напрямків".

За годину КМВА повідомила про наступну групу безпілотників, які рухалися у бік Києва.

Станом на 8.00 у Києві та області повітряна тривога триває.