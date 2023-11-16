Київ і Брюссель підписали угоду про стратегічне партнерство

На восьмому Київському інвестиційному форумі в четвер, 16 листопада, мери Києва та Брюсселя Віталій Кличко і Філіп Клоз підписали угоду про стратегічне партнерство. Цей договір відрізняється від поняття "міста-побратими", пояснили DW у міській адміністрації Брюсселя. Зокрема, він передбачає конкретні умови співпраці та діятиме незалежно від того, хто буде обиратися мером міста у майбутньому.

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну Київський інвестиційний форум уже другий рік поспіль проводять у столиці Бельгії та Європейського Союзу. "Наша мета була і залишається - допомогти нашим українським партнерам протистояти цій агресії та надати їм підтримку, необхідну для подолання руйнівних наслідків цієї триваючої війни", - заявив мер Брюсселя Філіп Клоз.

За його словами, з часу попереднього форуму, що пройшов в листопаді 2022 року, делегація міста кілька разів відвідала Київ для того, щоб передати медичну та технічну допомогу. Брюссель допомагає українській столиці в чотирьох основних сферах: з підтримкою медичних закладів і системи охорони здоров'я, інвестиційним просуванням Києва в Європі, фінансовою допомогою київським музеям і просуванням української культури в Брюсселі, а також з підтримкою українських громадських організацій у бельгійській столиці.

Кличку цього разу вдалося дістатися Брюсселя

Віталій Кличко цього разу був присутній на форумі особисто. За рік до цього на тлі ситуації у місті він вирішив залишитися в Україні та виступав по відеозв'язку. Тоді унаслідок російських ракетних атак у Києві вже було зруйновано 678 житлових, інфраструктурних, медичних, навчальних та інших об'єктів і загинуло 150 людей. "А зараз у нас є сучасні системи ППО і життя наших громадян краще захищене, тому в мене з'явилася можливість приїхати до Брюсселя", - сказав мер Києва, виступаючи на форумі.

Цього дня меморандум про співпрацю з Києвом підписали також Барселона, метрополія Великий Париж і Сараєво. Вони приєдналися до тринадцяти міст, які домовилися співпрацювати зі столицею України на попередньому Київському інвестиційному форумі - серед них Берлін, Париж, Рим, Гельсінкі та Рига. Представники Києва та партнери обговорили відновлення та сталий повоєнний розвиток української столиці.

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Пів мільйона євро на реформу транспорту

Ще одну угоду з містом Київ підписав Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) - про технічну допомогу на 480 тисяч євро. У рамках цієї співпраці столиці України буде надано стратегічні консультаційні послуги для модернізації системи міського електротранспорту. Ця угода також стане першим кроком на шляху до масштабних інвестицій для оновлення рухомого складу київського метрополітену, що дасть змогу позбутися залежності від російських вагонів, запчастин та обладнання.

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