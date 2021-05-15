 Кібератака на м′ясокомбінати у США: знову підозрюють хакерів з Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2021

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Кібератака на м'ясокомбінати у США: знову підозрюють хакерів з Росії

Кібератаку на комбінати м'ясопереробного концерну JBS у США, ймовірно, здійснили хакери з Росії, які таким чином вимагають гроші.

У Білому домі знову кажуть про атаку російських хакерів на підприємства в США

У Білому домі знову кажуть про атаку російських хакерів на підприємства в США

На американське дочірнє підприємство найбільшого у світі м'ясопереробного концерну JBS здійснено кібератаку з метою вимагання грошей, а хакери, які її вчинили, вочевидь, зробили це з Росії. Про це у вівторок, 1 травня, з посиланням на інформацію, надану JBS, заявили у Білому домі.

У адміністрації президента США Джо Байдена зазначили, що отримали звернення концерну, в якому йдеться, що хакери вимагають гроші, аби розблокувати зашифровані ними комп'ютерні системи американської "доньки" JBS.

Заступниця прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр також повідомила, що адміністрація Байдена вже зв'язалася з цього приводу із урядом РФ. Вашингтон повідомив Москві, що "відповідальні держави не переховують у себе кіберзлочинців", - зазначила вона, цитує інформагенція AFP.

Кібератака у США: хакери DarkSide втратили доступ до своїх же серверів

Кібератака зупинила роботу в Австралії

Атаку, яка заблокувала діяльність JBS у Північній Америці та Австралії, було виявлено 30 травня. У концерні заявили, що усі атаковані системи було зупинено, а про кібернапад одразу повідомили владу США. До аналізу завданої шкоди залучено як співробітників JBS, так і зовнішніх консультантів з кібербезпеки.

Через атаку тисячі австралійських співробітників JBS не змогли приступити до роботи і були відправлені додому. Водночас глава американської "доньки" концерну Андре Ногейра заявив у вівторок, що вже 2 червня більшість фабрик у США повернуться до роботи.

Хакери з РФ атакували трубопровід у США

Через атаку хакерів на трубопровід Colonial Pipeline, скоєну 8 травня, в декількох штатах на східному узбережжі виникли відчутні перебої з пальним. Хакери використали шкідливі програми, які зашифрували дані в комп'ютерах, і зажадали викуп за розшифровку.

Представники Colonial Pipeline так і не повідомили, яку суму від них вимагали й чи були виплачені гроші. Однак агентство Bloomberg повідомило, що оператор нафтопроводу заплатив хакерам близько п'яти мільйонів доларів за ключ, який повинен був допомогти усунути наслідки нападу.

У цій атаці спецслужби США підозрюють російське хакерське угруповання DarkSide. Президент США Джо Байден також заявив, що хакери, які здійснили атаку на Colonial Pipeline, ймовірно, перебувають у Росії. "У нас є вагомі підстави вважати, що злочинці, які вчинили напад, проживають у Росії. Це скоєно саме звідти", - зазначив американський президент.

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