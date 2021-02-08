Хто у Німеччині прибирає сніг: за лопату беруться не лише комунальники

У перші вихідні лютого жителів Німеччини завалив "снігопад століття": в декількох районах країни лише за день випало до 25 сантиметрів снігу. Сніговий хаос в Німеччині з її переважно м'яким кліматом трапляється дуже рідко. Поки одні витягують санчата і радіють сніжному "флокдауну" (сніжинка німецькою називається Schneeflocke, або просто Flocke), інші намагаються впоратися з його наслідками. Виходить погано - снігопад спричинив транспортний колапс: поїзди далекого прямування всередині Німеччини ходять з обмеженнями, а залізничне сполучення з Нідерландами було взагалі призупинене.

Завмерли і зазвичай жваві німецькі автобани: на одних через ожеледь обмежила рух поліція, на інших виникли багатокілометрові затори. Багато аварій. "Становище катастрофічне", - заявив представник поліції міста Фульда.

Хто в Німеччині повинен прибирати сніг?

За прибирання снігу і льоду на дорогах в Німеччині відповідає, залежно від типу дороги, або держава, або місцева влада. Остання відповідає за чистку доріг передусім у населених пунктах. Звичайно, в разі сильного снігопаду неможливо швидко прибрати весь сніг, проте з 6:30 до 8 ранку комунальні служби зобов'язані розчистити і посипати піском або гранулятом хоча б найбільш небезпечні ділянки.

У деяких регіонах Німеччини в лютому випали давно не бачені обсяги снігу

До речі, є важливий нюанс. Місцева влада в Німеччині здебільшого прибирає сніг лише на проїжджій частині. Прибирання тротуару у житлових кварталах вона зазвичай перекладає на власників прилеглих будинків. Часто прибирати доводиться і тим, що орендує житло - власники мають право переклади на орендарів цей обов'язок, зазначивши це в договорі оренди. Місцева ж влада прибирає тротуари зазвичай лише там, де немає житлових будинків.

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Вимоги до розчищення снігу можуть трохи відрізнятися в різних містах, але загалом вони схожі: ширина очищеного тротуару повинна становити від одного до півтора метрів. Крім того, слід очистити і посипати прохід до будинку. Коли саме треба починати прибирати сніг, залежить від приписів місцевої влади. Зазвичай це 7 година ранку. У деяких містах до сьомої сніг уже має бути прибраний. Але змушувати жителів прибирати до 6 ранку громади в Німеччині права не мають. До того ж, протягом дня потрібно далі стежити за безпекою на тротуарі, а значить - чистити сніг.

Але що ж робити тим, хто працює і не може приділяти таку пильну увагу тротуару? Або ж за станом здоров'я взагалі не може займатися розчищенням снігу? На жаль, навіть серйозні недуги не звільняють від відповідальності. Той, хто не може або не хоче розчищати сніг сам, повинен знайди собі заміну.

Якщо хтось упав - неси відповідальність

Припустімо, сталася лиха пригода: хтось ішов повз ваш будинок, посковзнувся і зламав собі руку. Якщо з'ясується, що пішохід впав тому, що доріжка була погано або ж взагалі не розчищена, то це загрожує серйозними наслідками для тих, хто був відповідальний за прибирання.

Прибирати сніг біля житлових будинків зазвичай мусять власники або мешканці

У 2013 році 70-річна жителька Бохума, виходячи з дому, посковзнулася на засніженому льоду і зламала шийку стегна. Вона подала до суду на власника будинку, вимагаючи компенсацію 10 тисяч євро за моральну і фізичну шкоду. Власники заявили в суді, що доріжка була розчищена за годину до падіння жінки. Однак Вищий земельний суд Гамма став на бік потерпілої, ухваливши, що роботи були виконані неякісно. Щоправда, суму виплат скоротили до 7 тисяч євро, оскільки пенсіонерка визнала, що помітила лід на доріжці.

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Утім, постраждалі виграють в суді далеко не завжди. У 2010 році в курортному містечку Бюзум на півночі Німеччини туристка впала на льоду перед приватним будинком і пошкодила руку. Жінка подала до суду на господаря будинку, вимагаючи компенсації на суму 16,7 тисячі євро, однак земельний суд відхилив заяву.

Справа в тому, що господар будинку в той момент сам перебував у відпустці. На час своєї відсутності він попросив подбати про прибирання снігу свого сусіда. Єдиним обов'язком господаря будинку було перевіряти якість прибирання, але переривати заради цього свою відпустку він не був зобов'язаний. А оскільки сусід вже 15 років в таких випадках прибирав сніг і все обходилося без пригод, то господар будинку не винен, вирішив суд.

Чи можна посипати доріжки в Німеччині сіллю?

У багатьох німецьких містах заборонено застосовувати для посипання доріг сіль. У Штутгарті, Франкфурті-на-Майні, Кельні, Дюссельдорфі та деяких інших містах її можна використовувати лише в надзвичайних ситуаціях - наприклад, якщо йде крижаний дощ. Дорожня сіль сильно шкодить рослинам біля доріг: при безпосередньому контакті вона фактично випалює їх, підкреслюють у Федеральному відомстві з охорони навколишнього середовища. Через сіль можуть страждати і тварини: вона може викликати запалення лап.

Посипати дороги сіллю в багатьох містах Німеччини заборонено

Як екологічну альтернативу дорожньої солі відомство пропонує використовувати безсолеву крихту. Зазвичай така крихта складається з піску або вапняку і знижує небезпеку посковзнутися, при цьому не шкодячи довкіллю.

Огірковий розсіл в боротьбі з ожеледицею

Часом німецькі комунальні служби креативно підходять до боротьби з ожеледицею. Наприклад, в Баварії на деяких ділянках використовують розчин, що залишився від виробництва солоних огірків.

Для влади це вигідно, тому що огіркового розсолу вистачає на обробку приблизно 1500 кілометрів доріг, що економить близько 700 кілограмів солі. Компанії-виробнику вигідно збувати розсіл: можна заощадити на очищенні відпрацьованої води. Пілотний проєкт запустили торік та, мабуть, були ним задоволені: цього року баварські дороги знову поливають огірковим розсолом.