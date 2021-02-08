Сходження льодовика в Індії: 26 загиблих, понад 170 осіб зникли безвісти

Поліцією та працівниками рятувальних служб підтверджено не менше 26 смертей унаслідок сходження льодовика на півночі Індії в штаті Уттаракханд. Згідно з даними на вечір понеділка, 8 лютого, ще 171 людина вважається зниклою безвісти. Більшість зниклих безвісти - працівники двох гідроелектростанцій, розташованих на місцевій річці в долині, де напередодні сталося сходження льодовика, передає інформагенція AFP з посиланням на дані чиновників.

Частина людей виявилися замкненими в 2,5-кілометровому тунелі поблизу однієї з гребель. Рятувальникам вдалося звільнити 12 з них. Припускають, що в тунелі перебувають ще не менше 34 осіб. Представники влади сподіваються, що ці люди ще живі, хоч у контакт з ними вони не вступали. Для проведення пошуково-рятувальних робіт задіяно спецтехніку.

Унаслідок сходження льодовика на висоті 2000 метрів було сильно пошкоджено дві електростанції, а також п'ять мостів. Бурхливий потік з води, мулу, криги та каміння зніс також низку будинків та частини доріг. Оскільки цей потік спричинив повінь, то влада штату була змушена евакуювати людей з кількох поселень, розташованих нижче за течією річки Дхауліганге, куди зійшов льодовик, передає агенція новин dpa.