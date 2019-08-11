Сходження льодовика в Індії: 150 людей зникли безвісти

На півночі Індії у штаті Уттаракханд щонайменше 150 людей зникли безвісти після масштабної повені. Її спричив величезний льодовик, який зійшов з гори і впав у річку. Трагедія сталася у неділю, 7 лютого, повідомляє агентство dpa.

Вода змила щонайменше один міст і пошкодила електростанцію. Вже знайшли тіла двох співробітників цієї електростанції, повідомив місцевий керівник відомства з цивільного захисту населення. Водночас Hindustan Times пише про 10 знайдених тіл з посиланням на представника місцевої поліції.

Зазначається, що льодовик рухається вниз за течією. Повідомляється, що місцева влада вже попередила жителів розташованих поблизу сіл і розпочала їхню евакуацію. Рівень води у річці продовжує зростати. На місці події працюють три групи рятувальників, всього близько сотні людей.

Наслідки затоплення