 Сходження льодовика в Індії: 150 людей зникли безвісти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2021

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Новини

Сходження льодовика в Індії: 150 людей зникли безвісти

В Індії величезний льодовик зійшов з гори і впав у річку. Це спричинило повінь, внаслідок чого щонайменше 150 людей зникли безвісти.

Потоки води разом з брудом та уламками течуть по затопленій території

Потоки води разом з брудом та уламками течуть по затопленій території

На півночі Індії у штаті Уттаракханд щонайменше 150 людей зникли безвісти після масштабної повені. Її спричив величезний льодовик, який зійшов з гори і впав у річку. Трагедія сталася у неділю, 7 лютого, повідомляє агентство dpa.

Вода змила щонайменше один міст і пошкодила електростанцію. Вже знайшли тіла двох співробітників цієї електростанції, повідомив місцевий керівник відомства з цивільного захисту населення. Водночас Hindustan Times пише про 10 знайдених тіл з посиланням на представника місцевої поліції.

Зазначається, що льодовик рухається вниз за течією. Повідомляється, що місцева влада вже попередила жителів розташованих поблизу сіл і розпочала їхню евакуацію. Рівень води у річці продовжує зростати. На місці події працюють три групи рятувальників, всього близько сотні людей.

Наслідки затоплення

Наслідки затоплення

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