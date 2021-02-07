 Німеччина потерпає від негоди: частину країни засипало снігом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2021

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Новини

Німеччина потерпає від негоди: частину країни засипало снігом

У багатьох північних регіонах Німеччини значні обсяги опадів спричинили справжній хаос на дорогах та завдали чимало клопоту комунальним службам. Транспортники також повідомляють про обмеження руху.

Снігопади в Німеччині

Через негоду місцями скасовано залізничне сполучення

У низці земель Німеччини випала велика кількість снігу у ніч на неділю, 7 лютого. Засніженими виявилися частини земель Нижня Саксонія, Північний Рейн-Вестфалія, Саксонія-Ангальт і Тюрінгія. Разом з рясними снігопадами, місцями також спостерігалась ожеледиця.

Снігопади в Німеччині

Автобан А2 у землі Північний Рейн-Вестфалія

За даними німецьких метеорологів, снігопади та крижані дощі триватимуть до понеділка, 8 лютого. Місцями товща сніжного покрову становитиме від 15 до 40 сантиметрів, а снігові замети можуть бути вище одного метра. Так само експерти застерігають про подальшу ожеледь на дорогах.

Снігопади в Німеччині

Негода істотно ускладнила автомобільний рух на півночі країни

У окремих містах та регіонах місцева влада та поліція закликали громадян залишатися вдома, особливо на тлі подальшого погіршення погодних умов та зниження температури повітря. За даними суспільно-правового мовника WDR, у низці міст землі Північний Рейн-Вестфалія скасовано рух потягів, а також громадського транспорту, зокрема трамваїв через закрижанілі лінії електропередачі. Ускладнено й автомобільний рух на окремих автомагістралях.

Так само скасовано рух потягів на низці ділянок у Нижній Саксонії. Рух потягів далекого прямування між Гамбургом і Кілем, Гамбургом і Любеком, а також сполученням Гамбург-Вестерланд теж скасовано.

Негода також призвела до скасування низки матчів Бундесліги та Другої Бундесліги, що мали відбутися у неділю. 

Снігопади в Німеччині

В землі Саксонія-Ангальт снігопади виявилися дуже рясними

Перший снігопад у Нідерландах за більш ніж 10 років

Тим часом сусідні Нідерланди пережили перший снігопад за більше ніж 10 років. Унаслідок негоди місцями призупинено рух громадського транспорту та залізничне сполучення. Крім того, регіональний аеропорт Ейндховена через негоду тимчасово припинив обслуговування рейсів і пасажирів. Амстердамський аеропорт Схіпхол попередив мандрівників про можливі затримки, передає інформагенція dpa.

Снігопади в Нідерландах

Дорожні служби Нідерландів вже давно не стикалися з такою негодою

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