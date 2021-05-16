 ХАМАС: що це за радикально-ісламістський рух і хто його підтримує | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2021

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ХАМАС: що це за радикально-ісламістський рух і хто його підтримує

З 2007 року ісламістська терористична організація ХАМАС контролює Сектор Гази та здійснює звідти атаки на Ізраїль. Це можливо лише завдяки іноземній допомозі, зокрема зброєю.

Бійці ХАМАС моляться під час параду у Секторі Гази у 2019 році

Бійці ХАМАС моляться під час параду у Секторі Гази у 2019 році

"Радикально-ісламістський" - так зазвичай німецькі ЗМІ характеризують рух ХАМАС, який з 2007 року має політичну владу у Секторі Гази. Однак з огляду на ескалації в регіоні ця характеристика змінюється - дедалі частіше йдеться про ісламістську терористичну організацію. Більшість західних урядів також доходять подібного висновку. Так, радикальний "Ісламський рух спротиву" ХАМАС був внесений Євросоюзом до списку терористичних організацій у 2001 році. Унаслідок цього рахунки членів руху були заморожені, їм був заборонений в'їзд до країн ЄС.  

Виключенням є Норвегія та Швейцарія, які, посилаючись на свій нейтралітет, зберігають контакти з ХАМАС.  

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Як ХАМАС прийшов до влади?

Радикальний рух був заснований у другій половині 1980-их років і  перебував в опозиції до "Руху за національне визволення Палестини" (ФАТХ) Ясира Арафата. Є припущення, що на початковому етапі новий рух фінансувався грошима ізраїльського уряду як противага ФАТХ. Однак зараз усі сторони відкидають такі закиди. При цьому, на відміну від "Руху за національне визволення Палестини", ХАМАС відмовляє Ізраїлю в праві на існування. Емблема ХАМАС зображає Купол Скелі - відому мусульманську святиню Єрусалима - та оточений палестинськими прапорами контур палестинської держави, що містить і міжнародно визнану територію Ізраїлю.

Прем'єр Ізраїлю Іцхак Рабін, президент США Білл Клінтон та глава ФАТХ Ясир Арафат після підписання угод в Осло

Прем'єр Ізраїлю Іцхак Рабін, президент США Білл Клінтон та глава ФАТХ Ясир Арафат після підписання угод в Осло

У 1993 році в рамках угод в Осло Арафат домовився про мир з Ізраїлем та зупинив таким чином Першу інтифаду (з арабської - "повстання"). ХАМАС не визнав цей історичний крок і продовжив здійснювати напади на ізраїльській території. У 2006 році під час виборів у Секторі Гази ХАМАС отримав абсолютну більшість, яку наступного року рух закріпив під час фактичного путчу. При цьому на Західному березі річки Йордан панує поміркований рух ФАТХ, який зараз очолює Махмуд Аббас, тому Палестинські території зараз розділені не лише географічно, але й політично.

Саме з території Сектора Гази ХАМАС продовжує здійснювати свої напади на Ізраїль, які він називає "самообороною", та вже тричі вступав у інтенсивні сутички з ізраїльською армією: у 2008-2009, 2012 та 2014 роках.

Хто підтримує ХАМАС?

Сектор Гази є одним з найбільш густонаселених регіонів світу і через закриті кордони з Ізраїлем та Єгиптом на півдні та сході та Середземним морем на Заході економічно фактично ізольований. Велика частка населення живе у жахливих злиднях та залежить від гуманітарної допомоги, яку було суттєво зменшено через тиск експрезидента США Дональда Трампа.  

Коли ХАМАС атакує, цивільне населення Гази служить руху людським щитом. Часто ракети у бік Ізраїлю запускаються з житлових кварталів, а штабні приміщення бойовиків організовуються у будинках, де мешкають цивільні. ХАМАС постійно копає тунелі для контрабанди зброї, передусім в напрямку Єгипту. Хоча уряд у Каїрі й не має власного інтересу, аби це дозволяти.

Емір Катару, шейх Хамад бін Халіфа Аль Тані під час візиту до Сектора Гази та лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія (праворуч)

Емір Катару, шейх Хамад бін Халіфа Аль Тані під час візиту до Сектора Гази та лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія (праворуч)

Один з найважливіших донорів та закордонних союзників ХАМАС - Катар. У 2012 році його емір став першим закордонним лідером, який відвідав керівництво організації у Газі. Маленький емірат у Перській затоці загалом надав ХАМАС допомоги на 1,5 мільярда євро.

В Ізраїлі сподіваються, що Катар, як і багато інших арабських держав, долучиться до так званої "угоди Авраама" та встановить дипломатичні відносини з Ізраїлем.

Ще одним важливим союзником ХАМАС є Туреччина. Незадовго до станньої ескалації з боку радикального руху турецький президент Реджеп Таїп Ердоган висловив свою підтримку політичному лідеру ХАМАС Ісмаїлу Ханії.

Слід згадати й низку недержавних ініціатив та об'єднань. Так, навіть у Німеччини, якщо вірити журналу Der Spiegel, організації, близькі до ХАМАС, збирали мільйонні пожертви.

Ракети, запущені з території Сектора Гази у бік Ізраїлю 11 травня 2021 року

Ракети, запущені з території Сектора Гази у бік Ізраїлю 11 травня 2021 року

Звідки походять ракети?

Ракетний обстріл, який ХАМАС з 10 травня здійснює по території Ізраїлю, значно перевищує за масштабами попередні атаки. 11 травня у радикальній організації заявили, що протягом декількох хвилин випустили 130 ракет. З такою великою кількістю не змогла впоратися навіть ізраїльська протиракетна система "Залізний купол". До кінця тижня ізраїльські військові нарахували понад 1800 випущених з території Гази ракет. При цьому кожна з ракет-перехоплювачів "Залізного купола" є маневровнішою, точнішою, безпечнішою, але й дорожчою, ніж ракети нападників.

Упродовж триваолого часу ракети ХАМАС походили передусім з Ірану. Спеціаліст з розповсюдження ракетної зброї на Близькому Сході Фабіан Гінц (Fabian Hinz) в інтерв'ю німецькому суспільному мовнику ZDF заявив: "Було відомо, що різні угруповання істотно збільшили свій ракетний арсенал. І те, що кількість наявних у них ракет вимірюється тисячами, багаторазово підтверджувалося ізраїльськими джерелами". Так, цього тижня Jerusalem Post наводила слова свого джерела у спецслужбах, згідно з якими ракетний арсенал ХАМАС сягає до 6000 одиниць. Ще до 8000 ракет належить групі "Палестинський ісламський джихад", яка частково співпрацює з ХАМАС.

За словами Гінца, довгий час іранські ракети доставлялися контрабандою через Судан і зрештою - через кордон з Єгиптом. Зараз це вже не так легко зробити після того, як суданського диктатора Омара аль-Башира у 2019 році усунули від влади. Зараз ХАМАС із частковою закордонною допомогою виробляє більшу частину ракет безпосередньо на території Сектора Гази.

  • Операція Вартовий мурів

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Операція "Вартовий мурів"

    Ізраїльська армія продовжує операцію "Вартовий мурів" проти радикальних ісламістських угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад" у Секторі Гази. На цьому етапі задіяна головно авіація, однак у армійському командуванні не виключають, що наступним етапом може стати наземна фаза операції.

  • Мобілізація резервістів

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Мобілізація резервістів

    Ізраїльська армія стягує до кордону зі Секторм Гази бойову техніку та війська. Міністр оборони Бені Ганц оголосив про мобілізацію 9 тисяч резервістів. Востаннє масштабні наземні операції у Газі ізраїльська армія проводила у 2008-2009 та 2014 роках.

  • Вогняний схід сонця

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Кривавий схід сонця

    Стовпи диму здіймаються над Хан-Юнісом у Секторі Гази. Насильство у близькосхідному конфлікті поновилося і набирає обертів вже кілька днів.

  • Безпорадна втеча

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Безпорадна втеча

    У вівторок багато палестинців у Газі шукали прихистку від повітряних ударів ізраїльської авіації, які та завдавала у відповідь на масовані ракетні атаки. Сторони повідомляють про загиблих і поранених.

  • Руйнування у Газі

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Руйнування у Газі

    В ізраїльському командуванні запевняють, що перед завданням кожного точкового удару по об'єктах у Газі попередньо сповіщають цивільних про евакуацію. Ударів було завдано по багатоповерхових комплексах, де розташовувалися робочі приміщення бойовиків або приватні помешкання ватажків радикального ісламістського руху ХАМАС.

  • Ракетна атака по Тель-Авіву і передмістях

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Ракетна атака по Тель-Авіву і передмістях

    ХАМАС, який де-факто перебуває при владі у Секторі Гази з 2007 року, в ніч на середу випустив десятки ракет по Тель-Авіву та околицях. Для захисту міста була активована система протиповітряної оборони "Залізний купол", яка знищує ракети противника у польоті. Військові оцінюють її ефективність у 90 відсотків. Слабкостями системи скористалися бойовики у Газі, випробувавши нову тактику обстрілів.

  • Лічені секунди, щоби укритися від смертоносних ракет

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Лічені секунди, щоби укритися від смертоносних ракет

    Експерти часто наголошують, що система ППО "Залізний купол" не здатна забезпечити "герметичного захисту". Тому щоразу, коли виє сирена, що сповіщає про ракетний обстріл, ізраїльтяни мерщій кидаються до захисного приміщення: домашнього захищеного простору (МАМАД), бомбосховища або, у крайньому разі, на сходовий проліт. Обстріли не припиняються і вночі.

  • Небезпека з неба

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Небезпека з неба

    Не меншу загрозу життю становлять шрапнель, уламки ракет та небезпека обвалення. На фото видно руйнування будинку у містечку Єгуд, розташованого недалеко від міжнародного аеропорту ім. Бен-Гуріона. Для захисту головних повітряних воріт країни також довелося задіяти системи ППО. Українському літаку, що у ці хвилини збирався заходити на посадку у Тель-Авіві, довелося екстрено сідати на Кіпрі.

  • Якщо поруч немає, де сховатися

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Якщо поруч немає, де сховатися

    Нерідко сирена, що сповіщає про ракетну атаку, може заскочити зненацька: у дорозі чи посеред вулиці. У такому випадку люди намагаються захистити себе, сідаючи чи лягаючи на землю, поклавши руки на голову, як видно на цьому фото з Ашкелона, що у якихось 10 кілометрах від Сектора Гази. За останні дні місто зазнало десятків ракетних ударів.

  • Кінець мирному співіснуванню у містах зі змішаним населенням?

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Кінець мирному співіснуванню у містах зі змішаним населенням?

    Несподіванкою стали сутички між арабами та євреями, а також арабською молоддю і поліцією у містах зі змішаним населянням - Рамле, Лоді, Акко, Хайфі, звідки повідомляли про вандалізм, стрілянину, підпали та інші безчинства. Деякі з цих міст у минулому слугували моделлю мирного співіснування двох громад. У Лоді (на фото) оголошено надзвичайний стан, до міста ввели сили прикордонної поліції (МАГАВ).

  • Каміння і сльозогінний газ у Хевроні

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Каміння і сльозогінний газ у Хевроні

    Неспокійно і на Західному березі Йордану, зокрема у Хевроні, де також не обходиться без сутичок між палестинською молоддю та ізраїльськими силами безпеки. Демонстранти атакують камінням, ізраїльські армійці найчастіше застосовують сльозогінний газ.

  • Економічні збитки і шкода довкіллю

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Економічні збитки і шкода довкіллю

    По обидва боки завдано значної економічної шкоди, унаслідок обстрілу зайнявся нафтовий резервуар поблизу Ашкелона. Приводом для нового спалаху насильства став конфлікт довкола прав на нерухомість і можливого силового виселення кількох арабських сімей у кварталі Шейх-Джарах у східному районі Єрусалима.

  • Скільки це ще триватиме?

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Скільки це ще триватиме?

    Наразі не видно жодних ознак можливої деескалації поточного раунду протистояння. Багато мешканців шукають прихисток поближче до будівель представництва ООН у Газі. В уряді Ізраїлю заявляють, що операція "Вартовий мурів" проти радикальних угруповань у Газі триватиме допоки не буде відновлено спокій.

    Автор: Ута Штайнвер, Дмитро Каневський


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