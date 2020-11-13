 КДБ Білорусі висунув обвинувачення Віктору Бабарику у справі ″Белгазпромбанку″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2020

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КДБ Білорусі висунув обвинувачення Віктору Бабарику у справі "Белгазпромбанку"

Віктору Бабарику висунули обвинувачення в отриманні хабарів організованою групою у великому розмірі, а також легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Сам колишній кандидат у президенти свою провину заперечує.

Екскандидат в президенти Білорусі Віктор Бабарико (архівне фото)

Екскандидат в президенти Білорусі Віктор Бабарико (архівне фото)

Слідче управління Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі завершило попереднє розслідування кримінальної справи щодо топменеджерів "Белгазпромбанку", в тому числі екскандидата в президенти країни Віктора Бабарика. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті білоруського КДБ у вівторок, 24 листопада.

Бабарику висунуто обвинувачення за статтями про отримання хабарів організованою групою у великому розмірі, а також про легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Незважаючи на те, що суд над Віктором Бабариком ще не відбувся, на сайті КДБ він названий "організатором злочинної діяльності".

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Заступникам голови правління "Белгазпромбанку" Сергію Шабану, Олександру Ільясюку, Кирилу Бадею, Дмитру Кузьмичу, а також колишньому першому заступника голови правління банку Олексію Задойку і заступнику голови правління Сергію Добролету було висунуто обвинувачення в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

Засновника ТОВ "Активлізинг" Віктора Кобяка слідство звинуватило у дачі хабаря у великому розмірі.

Арешт Віктора Бабарика

Як вказує пресслужба КДБ, всі підозрювані, крім Віктора Бабарика, "повністю визнали свою провину в інкримінованих їм злочинах".

До свого арешту в середині червня 2020 року Віктор Бабарико вважався одним з найсерйозніших можливих суперників Олександра Лукашенка на президентських виборах 9 серпня. Однак ЦВК не зареєструвала його кандидатуру.

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31 серпня, вже перебуваючи під вартою, Бабарико оголосив про створення в Білорусі нової політичної партії "Разом", головною метою якої стало б проведення конституційної реформи і об'єднання громадянських ініціатив. Інформації про те, чи була ця партія зареєстрована, на даний момент немає.

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Безпосередньо після оголошення офіційних результатів виборів, згідно з якими Лукашенко переміг з великим відривом, в Білорусі почалися масові протести проти фальсифікацій результатів голосування. Ці акції тривають досі. Крім іншого, протестувальники вимагають проведення нових, незалежних виборів і звільнення всіх політичних в'язнів, до яких вони відносять і Віктора Бабарика.

Дивитись відео 05:23

Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020)

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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