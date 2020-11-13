КДБ Білорусі висунув обвинувачення Віктору Бабарику у справі "Белгазпромбанку"

Слідче управління Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі завершило попереднє розслідування кримінальної справи щодо топменеджерів "Белгазпромбанку", в тому числі екскандидата в президенти країни Віктора Бабарика. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті білоруського КДБ у вівторок, 24 листопада.

Бабарику висунуто обвинувачення за статтями про отримання хабарів організованою групою у великому розмірі, а також про легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Незважаючи на те, що суд над Віктором Бабариком ще не відбувся, на сайті КДБ він названий "організатором злочинної діяльності".

Читайте також: Лукашенко зустрівся з Бабариком й іншими опозиціонерами у СІЗО

Заступникам голови правління "Белгазпромбанку" Сергію Шабану, Олександру Ільясюку, Кирилу Бадею, Дмитру Кузьмичу, а також колишньому першому заступника голови правління банку Олексію Задойку і заступнику голови правління Сергію Добролету було висунуто обвинувачення в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

Засновника ТОВ "Активлізинг" Віктора Кобяка слідство звинуватило у дачі хабаря у великому розмірі.

Арешт Віктора Бабарика

Як вказує пресслужба КДБ, всі підозрювані, крім Віктора Бабарика, "повністю визнали свою провину в інкримінованих їм злочинах".

До свого арешту в середині червня 2020 року Віктор Бабарико вважався одним з найсерйозніших можливих суперників Олександра Лукашенка на президентських виборах 9 серпня. Однак ЦВК не зареєструвала його кандидатуру.

Читайте також: Вибори без вибору? Як від перегонів усувають суперників Лукашенка

31 серпня, вже перебуваючи під вартою, Бабарико оголосив про створення в Білорусі нової політичної партії "Разом", головною метою якої стало б проведення конституційної реформи і об'єднання громадянських ініціатив. Інформації про те, чи була ця партія зареєстрована, на даний момент немає.

Читайте також: У Білорусі висунули обвинувачення сину конкурента Лукашенка

Безпосередньо після оголошення офіційних результатів виборів, згідно з якими Лукашенко переміг з великим відривом, в Білорусі почалися масові протести проти фальсифікацій результатів голосування. Ці акції тривають досі. Крім іншого, протестувальники вимагають проведення нових, незалежних виборів і звільнення всіх політичних в'язнів, до яких вони відносять і Віктора Бабарика.

Дивитись відео 05:23 Поділитись Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3lXhM Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020)