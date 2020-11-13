КДБ Білорусі висунув обвинувачення Віктору Бабарику у справі "Белгазпромбанку"

Слідче управління Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі завершило попереднє розслідування кримінальної справи щодо топменеджерів "Белгазпромбанку", в тому числі екскандидата в президенти країни Віктора Бабарика. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті білоруського КДБ у вівторок, 24 листопада.
Бабарику висунуто обвинувачення за статтями про отримання хабарів організованою групою у великому розмірі, а також про легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Незважаючи на те, що суд над Віктором Бабариком ще не відбувся, на сайті КДБ він названий "організатором злочинної діяльності".
Читайте також: Лукашенко зустрівся з Бабариком й іншими опозиціонерами у СІЗО
Заступникам голови правління "Белгазпромбанку" Сергію Шабану, Олександру Ільясюку, Кирилу Бадею, Дмитру Кузьмичу, а також колишньому першому заступника голови правління банку Олексію Задойку і заступнику голови правління Сергію Добролету було висунуто обвинувачення в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.
Засновника ТОВ "Активлізинг" Віктора Кобяка слідство звинуватило у дачі хабаря у великому розмірі.
Арешт Віктора Бабарика
Як вказує пресслужба КДБ, всі підозрювані, крім Віктора Бабарика, "повністю визнали свою провину в інкримінованих їм злочинах".
До свого арешту в середині червня 2020 року Віктор Бабарико вважався одним з найсерйозніших можливих суперників Олександра Лукашенка на президентських виборах 9 серпня. Однак ЦВК не зареєструвала його кандидатуру.
Читайте також: Вибори без вибору? Як від перегонів усувають суперників Лукашенка
31 серпня, вже перебуваючи під вартою, Бабарико оголосив про створення в Білорусі нової політичної партії "Разом", головною метою якої стало б проведення конституційної реформи і об'єднання громадянських ініціатив. Інформації про те, чи була ця партія зареєстрована, на даний момент немає.
Читайте також: У Білорусі висунули обвинувачення сину конкурента Лукашенка
Безпосередньо після оголошення офіційних результатів виборів, згідно з якими Лукашенко переміг з великим відривом, в Білорусі почалися масові протести проти фальсифікацій результатів голосування. Ці акції тривають досі. Крім іншого, протестувальники вимагають проведення нових, незалежних виборів і звільнення всіх політичних в'язнів, до яких вони відносять і Віктора Бабарика.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.
Автор: Наталія Позднякова