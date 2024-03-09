Канада та Швеція відновлюють фінансування агентства UNRWA

Уряди Канади та Швеції офіційно підтвердили, що мають намір відновити фінансування агентства для допомоги палестинським біженцям. Ізраїль засудив це рішення і закликав їх не підтримувати організацію.

Уряди Канади та Швеції офіційно підтвердили, що відновлюють фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA), незважаючи на закиди про причестність низки його співробітників до дій палестинського ісламістського угруповання ХАМАС.

Канада вирішила відновити виплати організації через стурбованість "катастрофічною гуманітарною ситуацією в Газі", повідомив у п'ятницю, 8 березня, уряд країни. Своєю чергою, уряд Швеції оголосив у суботу, 9 березня, про рішення виділити організації 200 мільйонів шведських крон (приблизно 17,7 мільйона євро) з огляду "на гостру гуманітарну ситуацію" в Секторі Гази та нові зобов'язання, які на себе взяло агентство.

Зокрема, UNRWA погодилося дозволити незалежний аудит, посилити внутрішній нагляд і запровадити додатковий контроль персоналу. Подальші виплати будуть здійснені, якщо організація досягне прогресу в узгоджених питаннях, йдеться у повідомленні уряду Швеції.

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Ізраїль засудив рішення Канади та Швеції

Генеральний комісар UNRWA Філіппе Лаццаріні висловив обережний оптимізм щодо того, що організація знову може розраховувати на міжнародну підтримку. "У мене є відчуття, що низка країн, які вирішили призупинити свою фінансову підтримку, зараз переглядають свою позицію", - зазначив він у коментарі швейцарському мовнику RTS у суботу, цитує dpa.

Водночас Ізраїль розкритикував Канаду та Швецію за відновлення допомоги агентству та нагадав свої заяви про ймовірну причетність співробітників організації до "терористичної діяльності", передає агенція AFP.

Підтримка UNRWA була "серйозною помилкою", йдетсья у заяві міністерства закордонних справ Ізраїлю. Відомство закликало уряди Канади та Швеції припинити фінансування та "не підтримувати організацію, до лав якої входять сотні членів терористичної організації ХАМАС".

У МЗС Ізраїлю також заявили, що відновлення допомоги показало, що Канада та Швеція вирішили "ігнорувати причетність співробітників UNRWA до терористичної діяльності".

Нагадаємо, що після заяв Ізраїлю про те, що 12 співробітників UNRWA були причетні до нападу терористичної організації ХАМАС 7 жовтня, низка країн, включно з головними донорами США і Німеччиною, призупинили фінансування агентства.

Наразі у зв'язку зі звинуваченнями Ізраїлю в ООН проводять розслідування.

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