 Кадри з фільмів про Афганістан, які варто подивитися (фото) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 25.08.2021

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Культура й стиль життя

Кадри з фільмів про Афганістан, які варто подивитися (фото)

Бурхливу історію Афганістану відображено в багатьох фільмах. DW представляє добірку стрічок, серед яких і фільм режисерки, яка після приходу до влади талібів утекла до Києва.

  • Кадр зі стрічки Хава, Мар'ям, Аїша: жінка на даху будинку в Кабулі

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "Хава, Мар'ям, Аїша" (2019)

    Прем'єра стрічки афганської режисерки Сахри Карімі відбулась на Венеціанському кінофестивалі 2019 року. У фільмі йдеться про трьох жительок Кабула та ситуації, у які вони потрапили, коли були вагітними. За лічені дні до захоплення Кабула бойовиками "Талібану" режисерка виступила з відкритим листом і попередила про загрозу, що виходить від талібів. Карімі залишила батьківщину і перебуває у Києві.

  • Кадр з фільму Усама

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "Усама" (2003)

    "Талібан" правив в Афганістані з 1996 до 2001 року. Жінкам було заборонено працювати у більшості сфер. Це загрожувало існуванню родин, чоловіки з яких загинули чи постраждали у конфлікті. Фільм Сіддіка Бармака оповідає про дівчинку-підлітка, котра видає себе за хлопчика, щоб допомогти сім'ї. Кінематограф за талібів був заборонений, фільм став першим з 1996 року, повністю відзнятим в Афганістані.

  • Кадр із анімаційного фільму Добувачка

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "Добувачка" (2017)

    Схожий сюжет має і мультфільм ірландської студії Cartoon Saloon, заснований на романі "Добувачка" канадки Дебори Елліс. І тут рішуча дівчинка прикидається хлопчиком, щоб підтримати рідних. Однією з продюсерок стрічки була американська акторка Анджеліна Джолі. Мультфільм був номінований на премію "Оскар" у категорії "Кращий анімаційний фільм".

  • Кадр із фільму Той, що біжить за вітром

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "Той, що біжить за вітром" (2007)

    В основі цього фільму німецько-швейцарського режисера Марка Фостера лежить однойменний роман Халеда Хоссейні. Він присвячений універсальним темам вини та спокути й розповідає про події останніх 50 років афганської історії: від падіння монархії та введення військ СРСР в Афганістан до масової втечі людей з країни і правління талібів.

  • Кадр з фільму Кандагар: жінка в бурці

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "Кандагар" (2001)

    У стрічці одного з видатних іранських режисерів Мохсена Махмальбафа ідеться про канадку афганського походження, яка повернулась на батьківщину, щоб врятувати сестру від самогубства. Прем'єра фільму на Каннському фестивалі 2001 року не привернула великої уваги. Однак після терактів 11 вересня у США світ захотів більше дізнатися про негаразди, з якими жінки стикаються в Афганістані.

  • Кадр із фільму О п'ятій вечора: жінки в бурках, які читають

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "О п'ятій вечора" (2003)

    Два роки потому на фестивалі в Каннах відбулася прем'єра фільму доньки режисера - Саміри Махмальбаф, ще однієї представниці "нової хвилі" іранського кінематографу. Сюжет її стрічки обертається навколо афганських жінок. Молода жінка з охопленого війною Кабула мріє стати президенткою та намагається здобути освіту після падіння режиму талібів.

  • Кадр із фільму У цьому світі

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "У цьому світі" (2002)

    Головні герої драми британця Майкла Вінтерботтома - двоє молодих афганців, які намагаються дістатись Лондона з табору для біженців у Пакистані. Фільм знято у манері документального кіно, непрофесійні актори зіграли самих себе у вигаданих ролях. Стрічка отримала "Золотого ведмедя" на Берлінале 2003 року та премію Британської академії кіно та телевізійних мистецтв за найкращий неангломовний фільм.

  • Кадр з фільму Уцілілий: морський котик у виконанні Марка Уолберга

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "Уцілілий" (2013)

    Фільм про війну Пітера Берга засновано на документальній книжці "морського котика" Маркуса Латтрелла. Ідеться про операцію "Червоні крила" американських військових в афганській провінції Кунар у 2005 році. Латтреллу, якого зіграв Марк Уолберг, єдиному з групи чотирьох "морських котиків" вдалось вижити після бою з талібами. А гелікоптер, висланий на допомогу американцям, було збито.

  • Кадр із фільму Рембо III

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "Рембо III" (1988)

    Дія третього фільму серії відбувається під час Афганської війни 1979-1989 років. Сільвестр Сталлоне у ролі Рембо вирушає до Афганістану, щоб врятувати колишнього командира з радянського полону. Твердження про те, що фільм спершу було присвячено "відважним моджахедам", а після терактів 11 вересня формулювання начебто змінили на "героїчний народ Афганістану", як заявляють фактчекери, - це міф.

  • Кадр з фільму Війна Чарлі Вілсона

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "Війна Чарлі Уілсона" (2007)

    Утім, США у часи президентства Рональда Рейгана направду підтримували моджахедів, що воювали проти комуністичного уряду Афганістану та радянських військ. Ключовим прихильником таємної операції з озброєння нерегулярних збройних угруповань виступав конгресмен від Техасу Чарльз Вілсон. Його в фільмі Майка Ніколса за сценарієм Аарона Соркіна зіграв Том Хенкс.

    Автор: Павло Мильников


  • Кадр зі стрічки Хава, Мар'ям, Аїша: жінка на даху будинку в Кабулі

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "Хава, Мар'ям, Аїша" (2019)

    Прем'єра стрічки афганської режисерки Сахри Карімі відбулась на Венеціанському кінофестивалі 2019 року. У фільмі йдеться про трьох жительок Кабула та ситуації, у які вони потрапили, коли були вагітними. За лічені дні до захоплення Кабула бойовиками "Талібану" режисерка виступила з відкритим листом і попередила про загрозу, що виходить від талібів. Карімі залишила батьківщину і перебуває у Києві.

  • Кадр з фільму Усама

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "Усама" (2003)

    "Талібан" правив в Афганістані з 1996 до 2001 року. Жінкам було заборонено працювати у більшості сфер. Це загрожувало існуванню родин, чоловіки з яких загинули чи постраждали у конфлікті. Фільм Сіддіка Бармака оповідає про дівчинку-підлітка, котра видає себе за хлопчика, щоб допомогти сім'ї. Кінематограф за талібів був заборонений, фільм став першим з 1996 року, повністю відзнятим в Афганістані.

  • Кадр із анімаційного фільму Добувачка

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "Добувачка" (2017)

    Схожий сюжет має і мультфільм ірландської студії Cartoon Saloon, заснований на романі "Добувачка" канадки Дебори Елліс. І тут рішуча дівчинка прикидається хлопчиком, щоб підтримати рідних. Однією з продюсерок стрічки була американська акторка Анджеліна Джолі. Мультфільм був номінований на премію "Оскар" у категорії "Кращий анімаційний фільм".

  • Кадр із фільму Той, що біжить за вітром

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "Той, що біжить за вітром" (2007)

    В основі цього фільму німецько-швейцарського режисера Марка Фостера лежить однойменний роман Халеда Хоссейні. Він присвячений універсальним темам вини та спокути й розповідає про події останніх 50 років афганської історії: від падіння монархії та введення військ СРСР в Афганістан до масової втечі людей з країни і правління талібів.

  • Кадр з фільму Кандагар: жінка в бурці

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "Кандагар" (2001)

    У стрічці одного з видатних іранських режисерів Мохсена Махмальбафа ідеться про канадку афганського походження, яка повернулась на батьківщину, щоб врятувати сестру від самогубства. Прем'єра фільму на Каннському фестивалі 2001 року не привернула великої уваги. Однак після терактів 11 вересня у США світ захотів більше дізнатися про негаразди, з якими жінки стикаються в Афганістані.

  • Кадр із фільму О п'ятій вечора: жінки в бурках, які читають

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "О п'ятій вечора" (2003)

    Два роки потому на фестивалі в Каннах відбулася прем'єра фільму доньки режисера - Саміри Махмальбаф, ще однієї представниці "нової хвилі" іранського кінематографу. Сюжет її стрічки обертається навколо афганських жінок. Молода жінка з охопленого війною Кабула мріє стати президенткою та намагається здобути освіту після падіння режиму талібів.

  • Кадр із фільму У цьому світі

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "У цьому світі" (2002)

    Головні герої драми британця Майкла Вінтерботтома - двоє молодих афганців, які намагаються дістатись Лондона з табору для біженців у Пакистані. Фільм знято у манері документального кіно, непрофесійні актори зіграли самих себе у вигаданих ролях. Стрічка отримала "Золотого ведмедя" на Берлінале 2003 року та премію Британської академії кіно та телевізійних мистецтв за найкращий неангломовний фільм.

  • Кадр з фільму Уцілілий: морський котик у виконанні Марка Уолберга

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "Уцілілий" (2013)

    Фільм про війну Пітера Берга засновано на документальній книжці "морського котика" Маркуса Латтрелла. Ідеться про операцію "Червоні крила" американських військових в афганській провінції Кунар у 2005 році. Латтреллу, якого зіграв Марк Уолберг, єдиному з групи чотирьох "морських котиків" вдалось вижити після бою з талібами. А гелікоптер, висланий на допомогу американцям, було збито.

  • Кадр із фільму Рембо III

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "Рембо III" (1988)

    Дія третього фільму серії відбувається під час Афганської війни 1979-1989 років. Сільвестр Сталлоне у ролі Рембо вирушає до Афганістану, щоб врятувати колишнього командира з радянського полону. Твердження про те, що фільм спершу було присвячено "відважним моджахедам", а після терактів 11 вересня формулювання начебто змінили на "героїчний народ Афганістану", як заявляють фактчекери, - це міф.

  • Кадр з фільму Війна Чарлі Вілсона

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "Війна Чарлі Уілсона" (2007)

    Утім, США у часи президентства Рональда Рейгана направду підтримували моджахедів, що воювали проти комуністичного уряду Афганістану та радянських військ. Ключовим прихильником таємної операції з озброєння нерегулярних збройних угруповань виступав конгресмен від Техасу Чарльз Вілсон. Його в фільмі Майка Ніколса за сценарієм Аарона Соркіна зіграв Том Хенкс.

    Автор: Павло Мильников


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    Автор: Марина Барановська


  • Каннський фестиваль - офіційний плакат

    Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

    Повернення після тривалого затишшя

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  • Головний приз Каннського фестивалю.

    Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

    Під час пандемії - майже без нового кіно

    Нові фільми - йдеться передусім про авторське кіно - практично не виходили. Випускати продукт, в який вкладено мільйони євро і важку працю, в нікуди, в пандемійний світ без фестивалів - собі дорожче. Ніхто не помітить і ніхто не оцінить.

  • Канни - 2021, Каннський кінофестиваль

    Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

    Повернення звичного світу

    Виходить, продюсери приберігали давно зняте, щоб вивалити це все у відповідний момент, коли звичний світ повернеться. І цей момент настав. 74-й Каннський фестиваль відбувається на Лазурному узбережжі з 6 по 17 липня.

  • Канни - 2021

    Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

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  • Каннський кінофестиваль - 2021, тести на коронавірус

    Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

    Плювальні тести в Каннах

    Втім, фестиваль оснащений за останнім словом пандемійної техніки: кінокритики, що приїхали, в один голос дивуються "плювальним" тестам на коронавірус. Кажуть, що слини для аналізу треба стільки, що плювати в пробірку доводиться не менше десяти хвилин.

  • Кадр із фільму Бенедетто Пола Верховена

    Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

    "Бенедетто" Пола Верховена

    Про всі гучні імена та фільми на фестивалі розповісти не вийде: тривале очікування вистрілило у феєрверк гучних імен. Ось старий майстер Пол Верховен і його "Бенедетто" про лесбійське кохання в італійському монастирі 17-го століття. Від фільму очікують провокації, але щоб у наш час домогтися провокації, потрібно сильно постаратися.

  • Кадр із фільму Аннетт Леоса Каракса

    Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

    "Аннетт" Леоса Каракса

    А найбільше чекають на "Аннетт" француза Леоса Каракса: мюзикл, але, за чутками, більше, ніж мюзикл. У стендап-коміка і оперної співачки народжується дочка з загадковим обдаруванням і перевертає з ніг на голову все колишнє життя парочки та й, схоже, весь колишній світ загалом.

  • Кадр із фільму Французький вісник Веса Андерсона

    Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

    "Французький вісник" Веса Андерсона

    Американський режисер Вес Андерсон зібрав у своєму фільмі "Французький вісник" справжній зірковий ансамбль, до якого потрапили Адрієн Броуді, Тільда Свінтон, Леа Сейду, Френсіс Мак-Дорманд, Тімоті Шаламе та Білл Мюррей. У притаманному лише йому стилі Андерсон розповідає у стрічці історію вигаданого журналу, що є алюзією на видання The New Yorker, яке дуже полюбляє режисер.

  • Кадр із фільму Франція Брюно Дюмона

    Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

    "Франція" Брюно Дюмона

    Французька акторка Леа Сейду грає головну роль одразу в чотирьох фільмах, представлених цього року на Каннському кінофестивалі, три з яких - у конкурсній програмі. Окрім "Французького вісника", Сейду також знялася в "Історії моєї дружини" угорської режисерки Ільдіко Еньєді. А у фільмі "Франція" Брюно Дюмона акторка грає воєнну репортерку, яку затягує вихор трагічний подій.

  • Кадр із фільму Петрови в грипі Кирила Серебреннікова

    Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

    "Петрови в грипі" Кирила Серебреннікова

    Візьме участь у конкурсній програмі також фільм "Петрові в грипі" російського режисера Кирила Серебреннікова, якого 2020 року було засуджено до умовного терміну ув'язнення у спірному процесі про розкрадання державних коштів. Стрічка Серебреннікова розповідає гіпнотичну історію родини, яка намагається врятуватися від пандемічної хвилі грипу. Режисер написав сценарій ще до пандемії ковіду.

    Автор: Дмитро Вачедін, Елізабет Ґренір


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Афганістан: опір талібам в Панджшерській ущелині

"Талібан" швидко захопив владу в Афганістані, майже ніде в країні таліби не зустріли серйозного опору. Але він формується у Панджшерській ущелині.  

ООН: Таліби чинять позасудові страти, придушують протести й вербують дітей

Таліби обіцяли дотримуватися прав людини, однак в ООН заявили, що отримали "надійну" інформацію, що бойовики, зокрема, вчиняють позасудові страти, обмежують права жінок і придушують мирні протести.  

Байден має намір завершити виведення військ з Афганістану до 31 серпня

"Чим раніше ми це закінчимо, тим краще", - підкреслив президент США Джо Байден, кажучи про евакуацію з Кабула. Тим часом в аеропорт афганської столиці потрапити дедалі складніше через тисняву і блок-пости "Талібану".  

У Каннах оголосили переможців кінофестивалю

"Золоту пальмову гілку" як кращий фільм фестивалю отримала стрічка "Титан" французької режисерки Джулії Дюкорно про молодого серійного вбивцю.  

Кіно: 10 фільмів про Афганістан

Бурхливу історію Афганістану відображено у багатьох фільмах. DW представляє добірку стрічок, серед яких і фільм режисерки, яка після приходу до влади талібів утекла до Києва.  

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RELEASE DATE: November 17, 2017 TITLE: The Breadwinner STUDIO: DIRECTOR: Nora Twomey PLOT: In 2001, Afghanistan is under the control of the Taliban. When her father is captured, a determined young girl disguises herself as a boy in order to provide for her family. STARRING: Saara Chaudry, Soma Chhaya, Noorin Gulamgaus

Кіно: 10 фільмів про Афганістан 25.08.2021

Бурхливу історію Афганістану відображено у багатьох фільмах. DW представляє добірку стрічок, серед яких і фільм режисерки, яка після приходу до влади талібів утекла до Києва.

A member of Taliban (C) stands outside Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan, August 16, 2021. REUTERS/Stringer REFILE - CORRECTING TO A MEMBER OF TALIBAN TPX IMAGES OF THE DAY

Афганістан належить талібам: що буде з країною? 16.08.2021

Стрімкий наступ "Талібану" після виводу військ НАТО з Афганістану завершився захопленням Кабула. Тепер влада в країні належить талібам. Багато мирних жителів у паніці намагаються залишити країну. Фотогалерея DW.

Просування Талібану і страх афганців за майбутнє

Наступ "Талібану" в Афганістані та страх за майбутнє (фотогалерея) 11.08.2021

Після виведення контингенту НАТО "Талібан" в Афганістані захоплює дедалі більше територій. Афганці відчувають неабиякий страх за своє майбутнє, багато хто думає про втечу з країни.

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