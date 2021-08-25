Кадри з фільмів про Афганістан, які варто подивитися (фото)

Бурхливу історію Афганістану відображено в багатьох фільмах. DW представляє добірку стрічок, серед яких і фільм режисерки, яка після приходу до влади талібів утекла до Києва.
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"Талібан" швидко захопив владу в Афганістані, майже ніде в країні таліби не зустріли серйозного опору. Але він формується у Панджшерській ущелині.
Таліби обіцяли дотримуватися прав людини, однак в ООН заявили, що отримали "надійну" інформацію, що бойовики, зокрема, вчиняють позасудові страти, обмежують права жінок і придушують мирні протести.
"Чим раніше ми це закінчимо, тим краще", - підкреслив президент США Джо Байден, кажучи про евакуацію з Кабула. Тим часом в аеропорт афганської столиці потрапити дедалі складніше через тисняву і блок-пости "Талібану".