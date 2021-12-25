Кабінет Меркель наприкінці каденції схвалив експорт зброї із Німеччини на мільярди

Колишній уряд ФРН під керівництвом канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) за останні дев'ять днів перебування при владі схвалив експорт озброєнь на 4,91 мільярда доларів більше, ніж за дев'ять попередніх місяців. У результаті Німеччина за 2021 рік видала дозволи на експорт зброї на рекордну суму в 9,04 мільярда євро. Про це повідомили в суботу, 25 грудня, німецькі ЗМІ з посиланням на відповідь міністерства економіки ФРН на запит депутатки Бундестагу від Лівої партії Севім Даґделен (Sevim Dagdelen).

Більшість призначених для експорту озброєнь має отримати Єгипет, який критикують за порушення прав людини та втручання у конфлікти в Ємені та Лівії. Він із великим відривом випереджає інші країни у списку замовників німецької зброї.

Єгипет - лідер у списку імпортерів німецьких озброєнь

З відповіді мінекономіки ФРН випливає, що до зміни уряду у Німеччині для Єгипту було схвалено експорт озброєнь на 4,34 мільярда євро. Тим часом, у попередній відповіді відомства значилося, що станом на 29 листопада Єгипту має бути поставлено зброї лише на 0,18 мільярда євро. Це означає, що лише за останні дев'ять днів перебування при владі уряд Меркель схвалив експорт озброєнь Єгипту на понад чотири мільярда євро.

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Показово, що в цей час уряд Меркель мав лише статус тимчасово виконуючого обов'язки. Зазвичай у цей період уряд Німеччини вже не ухвалює серйозних політичних рішень, зазначає агентство dpa.

Декілька днів тому стало відомо, що незадовго до передачі влади 8 грудня тодішній уряд ФРН на чолі з Меркель і віце-канцлером - нинішнім главою уряду - Олафом Шольцем (Olaf Scholz) схвалив продаж трьох бойових кораблів та 16 зенітно-ракетних комплексів. Тепер уже колишній міністр економіки Петер Альтмайєр (Peter Altmaier) поінформував Бундестаг про ухвалене рішення лише за день до обрання Шольца на посаду федерального канцлера, але при цьому він не повідомив, на яку саме суму було схвалено експорт озброєнь.

Ліві політики критикують Шольца

Експертка Лівої партії із зовнішньої політики Севім Даґделен різко розкритикувала дії нинішнього канцлера під час його перебування у уряді Меркель. "Олаф Шольц здійснив справжнє шахрайство в уряді, який лише тимчасово виконував обов'язки, і чітко продемонстрував, наскільки, зрештою, безплідною залишається критика Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) з приводу безсовісного експорту озброєнь диктатурам та авторитарним режимам", - заявила Даґделен в інтерв'ю dpa.