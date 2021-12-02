Кінець ери. Анґела Меркель - 16 років на чолі уряду Німеччини (фотогалерея)

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Анґела Меркель офіційно залишає посаду канцлерки Німеччини, яку вона обіймала 16 років - з 2005 року. DW озирається на "еру Меркель".
Дивіться також:
На урочистій церемонії військовий оркестр виконав пісню, що була хітом у часи юності Анґели Меркель. Традиція таких проводів з посади сягає XVI століття і вважається найвищим проявом поваги Бундесверу до цивільної особи.