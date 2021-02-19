Jenoptik: як і що бачать німецькі очі марсохода Perseverance

Марсохід NASA Perseverance, зробивши успішну посадку 18 лютого 2021 року, надсилає з Червоної планети на Землю фото і відео досі небаченої якості. На головних з його більш ніж 20 камер встановлені лінзи німецької компанії Jenoptik.Керівник представництва цієї фірми у США Джей Кумлер розповів DW про особливості створених для космосу нових типів лінз і про те, як вони тестувалися.

DW: Ви, напевно, побачили перші знімки з Марсу раніше, ніж решта світу. Що Ви подумали в той момент, і скільки пляшок шампанського випили?

Керівник представництва Jenoptik у США Джей Кумлер

Джей Кумлер: Ми побачили знімки в той же час, як і усі інші. Їх опублікували незабаром після посадки одночасно для всіх. Це був дуже зворушливий момент - змішані почуття полегшення, гордості і, повторюся, хвилювання, тому що ми знаємо, наскільки важливою для марсохода є в найближчі роки надійна робота камер.

Наскільки те, що Ви побачили, відповідало Вашим очікуванням?

Ми аналізуємо знімки, які отримуємо справа, зліва, спереду і ззаду з різних камер: навігаційних і камер розпізнавання небезпеки. За нашими оцінками, все працює відмінно.

Яка фотографія або відео були для Вас особливими, чимось Вас здивували?

Перша фотографія завжди справляє найсильніше враження, тому що це доказ того, що марсохід в безпеці і перебуває на твердій поверхні. Це було фантастично. На перших знімках ще було видно спеціальні ковпаки, які потрібні для захисту від пилу під час посадки. Коли ковпаки зняли на другий день і ми побачили чіткі обриси горизонту, цей знімок мені найбільше запам'ятався.

Перша фотографія з марсоходу Perseverance, 18 лютого 2021 року

Спеціально для цього марсохода Jenoptik розробила три типи лінз. Скільки їх, де вони встановлені і в чому їхні особливості?

Jenoptik пишається бути частиною команди розробки камер. Ми опікувалися технічними камерами, які допомагають марсоходу під час навігації та збору зразків ґрунту. Крім них, є ще наукові камери. Ми розробили чотири камери розпізнавання небезпеки. Вони розташовані там же, де й у звичайного автомобіля, - попереду і ззаду в нижній частині корпусу марсохода. Це зроблено для того, аби він міг уникати зіткнень. Марсохід працює автономно 24 години на добу до отримання наступних вказівок, тому його робота залежить від цих камер. Навігаційні камери розташовані вище, на щоглі, їх теж чотири, і вони використовуються для того, аби дивитися уздовж лінії горизонту і керувати марсоходом.

Панорамний знімок Марсу, зроблений навігаційними камерами Perseverance, лютий 2021 року

Є ще дійсно особлива камера - кеш-камера, вона розташована на днищі марсохода. Її завдання - дивитися в циліндричні контейнери, трубки, в які збираються зразки марсіанського ґрунту, і стежити за тим, аби все йшло за планом. Було б дуже неприємно, якби контейнери повернулися на Землю без проб. Ця кеш-камера особливо важлива, оскільки вона повинна бути найчистішою. Якщо на її лінзах будуть якісь частинки, це може привести до забруднення зразків з Марса. Для науки це було б катастрофою. Колеги з NASA кажуть, що кеш-камера на марсоході - одна з найчистіших, коли-небудь створених агентством.

Будь-хто, хто робив фотографії, наприклад, на пляжі, знає, як важливо захищати об'єктив від піску, який може зіпсувати лінзи. Як ви захистили лінзи на марсоході з урахуванням важких погодних умов на планеті?

Для цього застосовуються захисні ковпаки і захисний шар на самих лінзах. Кеш-камера дивиться прямо в контейнер, в трубку, там більше нічого немає, тому вона повинна бути абсолютно чистою. Сучасні покриття і захисне вікно допомагають охороняти оптику від пошкоджень.

А як були захищені лінзи під час посадки на Марс?

Захисні ковпаки дуже масивні. Ми їх не розробляли, але вони можуть витримати важкі умови під час посадки.

Розроблені за Вашої допомоги камери застосовуються і на Землі, чи це суто космічна техніка?

Вони розроблені спеціально для Марсу і цієї місії. З урахуванням нинішнього досвіду їх можуть використовувати і для майбутніх космічних експедицій. NASA віддає перевагу тому, щоб застосовувати технології, які вже існують. Ми не розробляли безпосередньо самі камери, але порівняно з попередніми експедиціями вони стали значно кращими. У них вища роздільна здатність, краща передача кольору тощо. Тобто для освоєння космосу це великий крок вперед, але на Землі їх не використовують.

З чого і як зроблені лінзи Jenoptik?

Кожна з цих лінз настільки мала, що вміститься на долоні. Вони виготовлені з різних видів скла, аби отримати необхідну корекцію кольору. Крім того, під час розробки враховуються температурні умови на Марсі. Крім чистоти лінз, температурний аспект був, мабуть, одним з найскладніших.

Perseverance під час посадки на Марс

Знімки з Марсу вражають чіткістю. Вас це здивувало? Це результат хороших камер чи хороших лінз, чи і того, і іншого?

Ні, нас це не здивувало. Тут, у Флориді, нам довелося створити спеціальне обладнання для тестування, за допомогою якого лінзи піддавалися впливу марсіанських температур, зокрема й на полюсах. А це нижче мінус 100 градусів за Цельсієм. Випробування в лабораторії показали, що лінзи не тільки можуть витримувати такі температури, але й будуть правильно "бачити".

Jenoptik розробила для місії три різних типи лінз. Яким із них Ви особливо пишаєтеся?

Лінзи на навігаційних камерах найпомітніші, скажімо так. NASA використовує їх, зокрема, й для панорамних знімків. З огляду на їхню високу роздільну здатність, це дуже вражає.

Навігаційні камери і камери розпізнавання небезпеки є подвійними, так званими стереокамерами. Для чого це?

Це дає можливість робити знімки з двох різних перспектив - так, як люди дивляться за допомогою пари очей. Це дає більш широкий огляд.

Jenoptik брала участь в попередніх місіях NASA на Марс?

Ні, для Jenoptik це вперше, але наша фірма Coastal Optical Systems давно співпрацює з NASA. Ми допомагали створити телескоп Hubble, але це було до того, як в 2002 році ми стали частиною Jenoptik.