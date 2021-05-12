Ізраїль завдав авіаудари по Сектору Гази

Ізраїль завдав повітряних ударів по Сектору Гази - вперше після закінчення 11-денної ескалації конфлікту в травні. У ніч на середу, 16 червня, військова авіація Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала мілітаризовані об'єкти палестинського радикального руху ХАМАС в містах Газа і Хан-Юніс в південній частині Сектора Гази, повідомила агенція Reuters. Зокрема, удар було завдано по тренувальному табору, повідомили пов'язані з ХАМАС палестинські ЗМІ. Про жертв поки даних немає.

Обстріл проведений у відповідь на запуск палестинцями повітряних куль із запальною сумішшю в напрямку Ізраїлю, заявили в ЦАХАЛ. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що "готові до всіх сценаріїв, включаючи відновлення бойових дій у світлі терористичних актів, що виходять з Гази". За даними ізраїльських пожежників, запуск куль викликав не менше 20 загорянь біля кордону з Сектором Гази.

Цей обстріл по Сектору Гази став першими військовими діями проти ХАМАСУ з боку нового уряду Ізраїлю під керівництвом прем'єр-міністра Нафталі Беннетта. Раніше він заявляв, що ізраїльські військові повинні більш рішуче реагувати на запальні повітряні кулі із Сектора Гази.

Марш ізраїльських ультранаціоналістів через Старе місто Єрусалима

Кількома годинами раніше понад тисяча ультранаціоналістів з прапорами Ізраїлю пройшли маршем через Старе місто Єрусалима. Під час заходу кілька його учасників викрикували антиарабські гасла. Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що вигуки расистських гасел "є ганьбою для ізраїльського народу".

Під час маршу в Єрусалимі

Поліція перекрила на час ходи кілька доріг, застосувала світлошумові гранати і кулі з пінопласту, щоб витіснити палестинців з головного маршруту і не допустити зіткнень. За даними медиків, 33 палестинці отримали поранення. Правоохоронці повідомили про травми у двох своїх співробітників і затримання 17 осіб. Масштабних сутичок вдалося уникнути.

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

На початку травня Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських родин зі Східного Єрусалима, що призвело до масових акцій протесту і заворушень в Єрусалимі, внаслідок чого постраждали сотні людей.

Радикальний рух ХАМАС оголосив себе захисником Єрусалиму і піддав Ізраїль ракетному обстрілу з території Сектора Гази. Авіація і сухопутні сили Армії оборони Ізраїлю у відповідь завдавали удари по сотнях цілей в Газі.

Масовані обстріли з обох боків почалися 10 травня. Пізніше сторони домовилися про перемир'я, яке набуло чинності у ніч на 21 травня. Водночас сторони застерегли одна одну про можливі наслідки в разі порушення перемир'я. В Ізраїлі, зокрема, попередили, що якщо з Сектора Гази продовжаться ракетні обстріли ізраїльської території, режим припинення вогню перестане діяти.