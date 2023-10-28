У Секторі Гази триває наземна операція військ Ізраїлю

Ізраїльські військові просуваються далі в північній частині Сектора Гази. ХАМАС повідомляє про бойові зіткнення його бойовиків з ізраїльськими загонами.

Міністерство оборони Ізраїлю повідомило про подальше проведення наземної операції ізраїльських військ у Секторі Гази. Згідно з поширеною у суботу, 28 жовтня, заявою речника Армії оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі, ізраїльські військові "просуваються" далі в північній частині Сектора Гази, передає інформагенція AFP.

За даними Хагарі, ізраїльська піхота і бронетехніка просунулися вперед і утримують позиції в Газі за підтримки артилерії й авіації. Він також запевнив, що поки що обійшлося без втрат серед ізраїльських вояків, залучених до операції. Раніше ізраїльські військові повідомляли про проведення нетривалих нічних рейдів у Газу.

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Речник Армії оборони Ізраїлю також додав, що за останню добу було знищено кілька старших командирів терористичного угрупування ХАМАС, в тому числі Асема Абу Ракаба, який, на думку ізраїльських сил, координував використання безпілотників і дельтапланів під час нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня.

"Вночі винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по 150 підземних цілях на півночі сектора Газа, включно з тунелями терористів, підземними бойовими позиціями й додатковою підземною інфраструктурою. Крім того, кілька терористів ХАМАСу було вбито", - зазначив речник, якого цитує Reuters.

ЦАХАЛ готовий послабити інтенсивність бомбардувань

У суботу вранці Газа була майже повністю знеструмлена, а інтернет і телефонний зв'язок не працювали понад 12 годин. Телекомунікаційні компанії й Палестинське товариство Червоного Півмісяця заявили, що це сталося в результаті ізраїльських бомбардувань, передає Reuters.

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Хагарі заявив, що Ізраїль дозволить вантажівкам з харчовими продуктами, водою і медикаментами в'їхати в Газу в суботу, вказуючи на те, що бомбардування можуть призупинитися принаймні в районі кордону з Єгиптом, куди прибуває незначний обсяг допомоги.

ХАМАС каже, що протидіє ізраїльському наступу

Тим часом у терористичному угрупованні ХАМАС повідомили, що його бойовики вступають в зіткнення з ізраїльськими військами в районах поблизу кордону з Ізраїлем. Зокрема, озброєне крило ХАМАСу - бригади "Аль-Кассам" - заявило рано-вранці в суботу, що його бойовики вступили в бій з ізраїльськими військами в північно-східному частині Сектора Гази Бейт-Ханун і в центральному районі Аль-Бурейдж.

Нагадаємо, ХАМАС визнано терористичним угрупованням у Ізраїлі, США, ЄС, Німеччині та низці інших країн.