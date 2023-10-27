Ізраїль посилює операції в Секторі Гази, включаючи наземні

В армії Ізраїлю повідомили про розширення операцій сухопутних військ у Секторі Гази. Водночас генсек ООН попереджає про загрозу "повного колапсу" системи гуманітарної допомоги в Газі.

Ізраїльські повітряні і наземні сили посилюють операції в Секторі Гази, заявив у п'ятницю, 27 жовтня, речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), контр-адмірал Даніель Хагарі. "В останні години ми посилили атаки в Газі", - сказав він під час телевізійного брифінгу, цитує Reuters.

За його словами, військово-повітряні сили завдають масованих ударів по тунелях та інших об'єктах інфраструктури палестинського ісламістського руху ХАМАС, який визнаний Євросоюзом, США, Німеччиною та низкою інших країн терористичною організацією. "На додаток до атак, здійснених протягом останніх кількох днів, сухопутні війська розширюють свої операції сьогодні ввечері", - повідомив він.

Раніше в п'ятницю палестинський оператор мобільного зв'язку Jawwal повідомив, що надання його послуг, включаючи телефонний зв'язок та інтернет, було перервано через сильні бомбардування.

Читайте також: ЦАХАЛ пояснив причину відтермінування наземної операції в Секторі Гази

ООН попередила про "повний колапс" системи гумдопомоги в Газі

На тлі посилення бомбардувань Сектора Гази армією Ізраїлю генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав значно збільшити гуманітарну допомогу для цивільного населення в Секторі Гази. Він нагадав, що до нападу ХАМАСу на Ізраїль, що було скоєно його бойовиками 7 жовтня, близько 500 вантажівок з гуманітарною допомогою прибували до Сектора Гази щодня. В останні дні, за його словами, таких вантажівок було лише близько дванадцяти на день - хоча потреба в них "є набагато більшою, ніж будь-коли раніше".

Читайте також: Скандал зі словами генсека ООН про Ізраїль. Що пишуть ЗМІ ФРН

За даними ООН, для забезпечення гумдопомогою 2,2 мільйона людей у Секторі Гази необхідно близько 100 вантажівок на день. Крім того, за словами Гутерріша, на цій території не залишилося пального, хоча його терміново потребують, зокрема, лікарні. "Система гуманітарної допомоги в Газі стоїть перед повним колапсом з немислимими наслідками для більш ніж двох мільйонів цивільних осіб", - застеріг Гутерріш.

У п'ятницю в адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що підтримують ідею оголошення "гуманітарної паузи" для доставки гумдопомоги до Сектора Гази. Напередодні, 26 жовтня, аналогічний заклик зробили під час саміту у Брюсселі лідерів держав-членів ЄС. Вони закликали до надання допомоги нужденним палестинцям, задіюючи "всі необхідні заходи, зокрема гуманітарні коридори та паузи для гуманітарних потреб".