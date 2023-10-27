ЦАХАЛ здійснив рейд у центральну частину Cектора Гази

Ізраїльська піхота здійснила нову вилазку в Cектор Гази, де атакувала позиції бойовиків ХАМАСу.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) за підтримки авіації та безпілотників у ніч на п'ятницю, 27 жовтня, здійснила новий рейд у Сектор Гази.

Під час рейду в центральну частину сектора атакували пускові ракетні установки, командні центри та бойовиків палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного терористичною організацією в Ізраїлі, США та ЄС.

У повідомленні армії зазначається, що після завершення операції солдати повернулися на територію Ізраїлю.

Минулої ночі ізраїльські військові здійснили танковий рейд у північну частину Сектора Гази. За останні три тижні ізраїльські війська вже кілька разів робили обмежені вилазки в Газу в рамках підготовки великомасштабного наземного наступу.

Ізраїль також продовжує завдавати масованих ударів по Сектору Гази у відповідь на масштабний напад ХАМАСу 7 жовтня, внаслідок якого, за ізраїльськими даними, загинули понад 1400 людей, а понад 220 були захоплені терористами в заручники. За даними палестинської сторони, внаслідок ізраїльських контрударів загинули понад сім тисяч осіб, утім ці дані неможливо підтвердити з незалежних джерел.

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