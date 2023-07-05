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Ізраїль оголосив завершення військової операції в Дженіні

Степан Смишляєв
1 год. тому

Усі ізраїльські військові залишили район проведення масштабної операції в Дженіні, повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

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Військова операція Ізраїлю в Дженіні
Військова операція Ізраїлю в Дженіні завершенаФото: Jaafar Ashtiyeh/AFP/Getty Images

Масштабна військова операція Ізраїлю в місті Дженін на Західному березі річки Йордан завершилася, заявила пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у середу, 5 липня, відповідаючи на один із журналістських запитів.

За офіційними даними, перші підрозділи покинули палестинське місто напередодні ввечері. Наразі звідти вивели усіх військових. Цю інформацію підтвердили очевидці, з якими поспілкувалися журналісти агенції Reuters.

Про підготовку до завершення операції в Дженіні заявив і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. "Наразі ми завершуємо місію, і можу сказати, що наша масштабна операція в Дженіні не разова", - сказав він, відвідуючи блокпост ізраїльської армії біля цього міста.

За кілька годин після початку відходу військ палестинські бойовики в Секторі Гази випустили п'ять ракет у бік Ізраїлю, повідомляють у Twitter ЦАХАЛ. Ракети було перехоплено, повідомлень про жертви не надходило. У відповідь на цей обстріл ізраїльські військові завдали удару по військовому об'єкту радикального ісламістського руху ХАМАС на півночі Сектора Гази.

Масштабна військова операція на Західному березі

У ніч на 3 липня Армія оборони Ізраїлю розпочала одну з наймасштабніших за останні десятиліття військових операцій на Західному березі річки Йордан і завдала низку ударів по терористичних формуваннях.

За твердженнями ЦАХАЛ, вони ударів завдали, зокрема, по будівлі, де розташовувався командний центр воєнізованих формувань, що базуються в Дженіні, а також склад зброї та вибухівки. Ізраїльські військові заявили, що не лишатимуться бездіяльними, "поки терористи і надалі завдають шкоди цивільному населенню, використовуючи табір Дженін як укриття".

У місті Дженін розташований табір для біженців, у якому проживають сотні бойовиків різних палестинських воєнізованих формувань, зокрема руху ХАМАС й ісламістського угруповання "Ісламський джихад", багато хто з них озброєний, стверджує Reuters.

Від початку цієї операції загинуло 12 палестинців, з яких щонайменше п'ятеро - бойовики, і ще понад 100 осіб дістали поранення, повідомило міністерство охорони здоров'я в Рамаллі. Згідно із заявою ЦАХАЛ, під час операції загинув один ізраїльський військовий.

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