  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиІзраїль

В Ізраїлі авто в'їхало в натовп, перехожих атакували ножем

Ольга Лебедєва | Віолетта Чайковська
3 год. тому

Щонайменше п'ятеро людей постраждали внаслідок нападу на пішоходів у Тель-Авіві.

https://p.dw.com/p/4TPDA
Місце нападу в Тель-Авіві
Місце нападу в Тель-АвівіФото: Amir Cohen/REUTERS

Кілька людей дістали поранення внаслідок нападу в Тель-Авіві у вівторок, 4 липня. На півночі міста на пішоходів наїхав автомобіль, після чого водій атакував перехожих гострим предметом, схожим на ніж.

Медики повідомили про надання допомоги п'ятьом постраждалим. За даними поліції, поранення отримали семеро людей, з яких троє - важкі.

Правоохоронці відзвітували про нейтралізацію нападника.

Кількість загиблих на Західному березі зросла до 10

У ніч на 3 липня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала одну з наймасштабніших за останні десятиліття військових операцій на Західному березі річки Йордан і заявила про нанесення ударів по терористичних формуваннях в Дженіні. Там розташований табір для біженців, у якому проживають сотні бойовиків різних палестинських воєнізованих формувань, зокрема радикального ісламістського руху ХАМАС і угруповання "Ісламський джихад", вказує агентство Reuters.

Вранці 4 липня ізраїльська сторона повідомила, що в Дженіні конфіскували кілька одиниць зброї та військової техніки, знищили підземну шахту, яку використовували для зберігання вибухових пристроїв, а також "приміщення терористичних організацій". Палестинська сторона повідомила, що від початку цієї операції кількість загиблих зросла до 10, а постраждали близько 100 осіб, 20 з яких перебувають у критичному стані.

Єрусалим: кому належало місто раніше (21.12.2017)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Уповноважений з захисту української мови Тарас Кремінь

Мовний омбудсмен критикує проєкт Зеленського про англійську

Політика33 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Наскільки сьогоднішня Франція відповідає ідеалам Республіки? Про це йдуть суспільні дебати

Заворушення у Франції - стимул для ультраправих?

Заворушення у Франції - стимул для ультраправих?

Політика4 год. тому
Чи може штучний інтелект стерти межі між людиною та машиною?

Чи варто боятися штучного інтелекту?

Чи варто боятися штучного інтелекту?

Технології8 год. тому
external

Військовий ЗСУ: "Це ще не контрнаступ, шукаємо слабкі місця"

Військовий ЗСУ: "Це ще не контрнаступ, шукаємо слабкі місця"

Конфлікти10 год. тому02:48 хв.
АдН святкує перемогу свого кандидата в окрузі Зоннеберг у Тюрингії, 25 червня 2023

Чому зростають рейтинги "Альтернативи для Німеччини"?

Чому зростають рейтинги "Альтернативи для Німеччини"?

Політика11 год. тому
Вікторія Амеліна

Смерть Амеліної: нове українське розстріляне відродження

Смерть Амеліної: нове українське розстріляне відродження

Суспільство3 липня 2023 р.
external

"Нас єднає біль": вдови загиблих воїнів ЗСУ

"Нас єднає біль": вдови загиблих воїнів ЗСУ

Суспільство3 липня 2023 р.03:38 хв.
На головну сторінку