В Ізраїлі авто в'їхало в натовп, перехожих атакували ножем

Кілька людей дістали поранення внаслідок нападу в Тель-Авіві у вівторок, 4 липня. На півночі міста на пішоходів наїхав автомобіль, після чого водій атакував перехожих гострим предметом, схожим на ніж.

Медики повідомили про надання допомоги п'ятьом постраждалим. За даними поліції, поранення отримали семеро людей, з яких троє - важкі.

Правоохоронці відзвітували про нейтралізацію нападника.

Кількість загиблих на Західному березі зросла до 10

У ніч на 3 липня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала одну з наймасштабніших за останні десятиліття військових операцій на Західному березі річки Йордан і заявила про нанесення ударів по терористичних формуваннях в Дженіні. Там розташований табір для біженців, у якому проживають сотні бойовиків різних палестинських воєнізованих формувань, зокрема радикального ісламістського руху ХАМАС і угруповання "Ісламський джихад", вказує агентство Reuters.

Вранці 4 липня ізраїльська сторона повідомила, що в Дженіні конфіскували кілька одиниць зброї та військової техніки, знищили підземну шахту, яку використовували для зберігання вибухових пристроїв, а також "приміщення терористичних організацій". Палестинська сторона повідомила, що від початку цієї операції кількість загиблих зросла до 10, а постраждали близько 100 осіб, 20 з яких перебувають у критичному стані.