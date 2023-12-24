Ізраїль посилює наступ на півдні Сектора Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) активізує наступальні дії проти радикального ісламістського руху ХАМАС на півдні Сектора Гази. Про це заявив у неділю, 24 грудня, в інтерв'ю американському телеканалу Fox News офіційний представник ЦАХАЛу Джонатан Конрікус.

"Ми просуваємося на південь і концентруємо основні сили операції на інший бастіон ХАМАСу - Хан-Юніс", - сказав він. Конрікус додав, що бої на півночі Сектора Гази триватимуть, "імовірно, з меншою інтенсивністю".

Раніше у неділю армія Ізраїлю повідомила, що 23 грудня в Секторі Гази загинули ще дев'ять ізраїльських військовослужбовців. Це найбільша кількість солдатів і офіцерів ЦАХАЛу, які загинули за одну добу від початку операції проти ХАМАСу. Тим самим кількість втрат Ізраїлю вбитими зросла до 152 людей.

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Операція Ізраїлю у відповідь на напад ХАМАСу

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу та поставив за мету його знищити. Армія країни завдає масованих ударів по Сектору Гази, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну військову операцію. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло понад 20 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

У рамках тимчасового режиму припинення вогню, що діяв до 1 грудня, було звільнено понад 100 захоплених бойовиками ХАМАСу заручників. Ізраїль в обмін випустив із в'язниць приблизно 240 палестинців. У руках бойовиків, за даними ізраїльської влади, залишаються ще щонайменше 109 людей, захоплених 7 жовтня, а також тіла кількох заручників.

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