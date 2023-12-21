Ізраїль вимагає нової евакуації жителів півдня Сектора Гази

Влада Ізраїлю оприлюднила нову мапу, згідно з якою евакуації підлягають жителі ще 20 відсотків території міста Хан-Юніс на півдні Сектора Гази. ХАМАС відмовився від пропозиції про тижневе перемир'я.

Ізраїль розпорядився почати нову масштабну евакуацію населення з міста Хан-Юніс - другого за величиною в Секторі Гази, розташованого в його південній частині.

Управління Організації Об'єднаних Націй (ООН) з координації гуманітарних питань повідомило в четвер, 21 грудня, що Ізраїль випустив напередодні нову мапу, згідно з якою евакуації підлягають мешканці ще 20 відсотків території Хан-Юніса та околиць.

За даними ООН, в цьому районі мешкали понад 110 тисяч людей і тут же розташовані 32 притулки, на території яких ховаються понад 140 тисяч внутрішньо переміщених осіб, в основному - з північної частини Сектора Гази.

Останніми днями навколо Хан-Юніса зосереджені операції ізраїльської армії (ЦАХАЛ). Ізраїльські військові вважають, що в тунелях під містом ховається один із лідерів палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС Яхья Сінвар.

ХАМАС відмовився від пропозиції про перемир'я

Між тим терористи ХАМАСу відмовились від пропозиції Ізраїлю про тижневе перемир'я. Ізраїль запропонував бойовикам відпустити 40 жінок, дітей і літніх чоловіків, які залишаються в заручниках і потребують медичної допомоги, в обмін на тижневе припинення вогню та дозвіл доставити в Сектор Гази гуманітарну допомогу.

ХАМАС відмовився, вимагаючи спочатку встановити перемир'я, а вже після цього обговорювати процес повернення заручників, повідомило The Wall Street Journal.

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