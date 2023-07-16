Іспанець Карлос Алькарас вперше у кар'єрі виграв Вімблдон

Перша і друга ракетки світу влаштували блокбастер у фіналі Вімблдону - у драматичному п'ятисетовому протистоянні з Новаком Джоковичем сильнішим виявився Карлос Алькарас.

Перша ракетка світу, іспанський тенісист Карлос Алькарас став переможцем Вімблдонського турніру в одиночному чоловічому розряді. У фінальному поєдинку проти другої ракетки світу, серба Новака Джоковича, який відбувся у Лондоні у неділю, 16 липня, Алькарас переміг у п'яти сетах з рахунком 1:6, 7:6(8:6), 6:1, 4:6, 6:4. Матч тривав 4 години 42 хвилини.

Поєдинок розпочався для 20-річного іспанця невдало. У першому сеті Алькарасу не вдалося нав'язати справжню боротьбу своєму супернику - він завершився з рахунком 6:1 на користь Джоковича. На початку другого сету Алькарас зумів виграти гейм на подачі суперника та повести у рахунку 2:0, але швидко втратив цю перевагу. Далі обидва тенісисти до завершення сету зуміли втримати власну подачу і доля другої партії вирішилася на тайбрейку, де сильнішим виявився іспанець - 8:6.

Третій сет також розпочався раннім брейком Карлоса Алькараса, завдяки чому він знову повів у рахунку 2:0. У п'ятому геймі третього сету іспанцю вдалося зміцнити свою перевагу - взявши цей гейм на подачі Джоковича, який тривав понад 26 хвилин, Алькарас повів у рахунку 4:1. Наступні два гейми теж залишилися за іспанцем - 6:1.

Карлос Алькарас та Новак Джокович у фінальному матчі Вімблдона Фото: TOBY MELVILLE/REUTERS

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У четвертому сеті першим зробив брейк сербський тенісист - за рахунку 2:2 він взяв подачу суперника і повів у рахунку. Наприкінці сету Алькарас знову програв гейм на своїй подачі, що дозволило Джоковичу впевнено виграти партію (6:3) й перевести цей фінальний матч у вирішальний п'ятий сет.

У п'ятому сеті за рахунку 1:1 Алькарасу вдалося виграти гейм на подачі Джоковича. Цей брейк та впевнена гра на власній подачі дозволила іспанцю виграти останній сет (6:4) та свій перший Вімблдонський турнір у кар'єрі.

Карлос Алькарас після виграшу фінального очка на Вімблдоні Фото: Dylan Martinez/REUTERS

Другий у кар'єрі Grand Slam для Алькараса

Джокович та Алькарас до цього двічі зустрічалися на тенісному корті. Востаннє - у півфіналі Відкритого чемпіонату Франції 2023 року, де Джокович переміг у чотирьох сетах. Їхня перша зустріч відбулася торік у півфіналі турніру серії Masters у Мадриді, де в трьох сетах переміг Алькарас.

20-річний Карлос Алькарас вперше виграв Вімблдонський турнір. Торік він став наймолодшою першою ракеткою світу в історії чоловічого тенісу. Нинішній Вімблдон - його другий у кар'єрі трофей на турнірах серії Grand Slam - у минулому сезоні він переміг на Відкритому чемпіонаті США.

Новак Джокович (л) та Карлос Алькарас одразу після матчу Фото: Dylan Martinez/REUTERS

До цього 36-річний Новак Джокович сім разів перемагав на Вімблдоні. Він також є рекордсменом у чоловічому тенісі за кількістю виграних турнірів серії Grand Slam - на його рахунку 23 титули. Джокович за кількістю виграних Вімблдонських турнірів поступається лише швейцарському тенісисту Роджеру Федереру, який протягом своєї тенісної кар'єри тріумфував у Лондоні вісім разів, що є рекордним показником у чоловічому тенісі.

Напередодні, 15 липня, у фіналі Вімблдонського турніру в одиночному жіночому розряді перемогу святкувала чеська тенісистка Маркета Вондроушова, яка на момент старту турніру була 42-ю ракеткою світу. У фіналі вона у двох сетах переграла шосту ракетку світу, туніську тенісистку Унс Джабір. На шляху до фіналу, у півфіналі Вімблдону, Вондроушова здолала українську тенісистку Еліну Світоліну.