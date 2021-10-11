 Інцидент у Керченській протоці: експерт зі США про шанси Києва в Гаазі | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Інцидент у Керченській протоці: експерт зі США про шанси Києва в Гаазі

Чи порушила Росія одну з конвенцій ООН, затримавши українські кораблі в Керченській протоці? На тлі арбітражу в Гаазі експерт зі США пояснив DW, чому ситуація неоднозначна.

Російський корабель таранить український у Керченській протоці 25 листопада 2018 року

Російський корабель таранить український у Керченській протоці 25 листопада 2018 року

Через майже три роки після інциденту в Керченській протоці це питання розглядає розташований у Гаазі Постійний Третейський Суд  (ПТС). Починаючи з понеділка, 11 жовтня, протягом тижня заплановані кілька засідань. Ключовим вважається питання юрисдикції. В інтерв'ю DW професор з міжнародного морського права Військово-морського коледжу США Джеймс Краска розповів, у чому складність цієї справи, і яким може бути рішення арбітражу.

DW: У квітні 2019 року Україна ініціювала розгляд справи про інцидент у Керченській протоці у Постійному Третейському Суді в Гаазі, звинувативши Росію в порушенні Конвенції ООН з морського права. Приводом стало затримання кораблями РФ у Керченській протоці восени 2018 року двох українських військових катерів і буксира з екіпажами, що прямували з Одеси до Маріуполя. Наскільки це складна справа і чи тут усе зрозуміло?

Джеймс Краска, професор з міжнародного морського права Військово-морського коледжу США

Джеймс Краска, професор з міжнародного морського права Військово-морського коледжу США

Джеймс Краска: Насправді ситуація дуже незрозуміла, дуже непрозора, тому що тут нашаровуються кілька питань. Перше - чи перебувають Україна й Росія в стані збройного конфлікту? Якщо так, то в України немає права на свободу навігації. Друге питання - якщо це мирна ситуація, то між двома країнами діють Конвенція ООН з морського права і двосторонні угоди. Росія заперечує проти української позиції, посилаючись на 298-ту статтю Конвенції, згідно з якою, військові дії можуть бути виключені з арбітражу. Росія вважає, що це якраз такий випадок. Україна і Міжнародний трибунал з морського права (МТМП) в Гамбурзі в своєму проміжному рішенні вважають, що йдеться про правозастосовну діяльність, а тому розгляд може бути продовжено.

А ви як експерт до чого схиляєтеся?

Я б сказав, що ситуація схожа на військову діяльність, до якої були залучені українські військові кораблі, а також кораблі берегової охорони Росії, яким допомагали російські збройні сили. Але трибунал майже одноголосно вирішив, що це правозастосовна діяльність. У більш широкому контексті ризик полягає в тому, що, якщо ми дозволимо Третейському суду визначати, що є військовою діяльністю, а що - ні, він зможе обходити 298-ту статтю, а це запобіжний клапан, яким користувалася не тільки Росія, а багато держав, включно з Великобританією, які погодилися на Конвенцію за умови, що їхні військові дії не будуть розглядатися.

Що ви вважаєте найскладнішим у цій справі?

Думаю, що це саме питання юрисдикції, тобто чи може ПТС розглядати цю справу.

Ви згадали Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі, який в травні 2019 року зобов'язав Росію повернути Україні судна й екіпажі. Це було зроблено через кілька місяців в рамках обміну утримуваних осіб. Як це рішення може вплинути на розгляд в Третейському суді?

Я вважаю, що те рішення було хибним, оскільки в моєму розумінні це були військові дії. У спільноті юристів є посил намагатися вирішити проблему, а не піти і сказати, що це не наша юрисдикція. Але небезпека такого підходу полягає в тому, що це відбиває бажання в інших держав брати участь у розглядах, якщо вони не можуть покластися на виключення для військових дій у відповідності до 298-ої статті.

З точки зору Києва, справа зрозуміла - міжнародне право визнає Крим українським, а отже, він може посилати свої військові кораблі куди захоче уздовж своїх берегів. Чи це не так?

Це так, але потрібно пам'ятати, що арбітраж не уповноважений розглядати територіальні питання. А ми всі знаємо, що тут йдеться про велику  суперечку щодо Криму  і територіального суверенітету після вторгнення Росії. Це все більш широкий контекст, але влада Третейського суду обмежується морським правом.

Якого рішення ви очікуєте і коли? Це питання місяців чи років?

Ввважаю, що це питання 8-9 місяців, і аргументи України переважать.

Це повністю нова ситуація чи схожі випадки були?

Було кілька випадків, коли держави задіяли 298-ту статтю, наприклад, в суперечці між Філіппінами і Китаєм у Південно-Китайському морі (2016 року ПТС визнав незаконними претензії Китаю на більшу частину Південно-Китайського моря - Ред.). Тоді судді ПТС розглядали схожі виключення військової діяльності відповідно до 298-ї статті. І хоча Китай в цілому програв спір, суд сказав, що деяка діяльність була радше військовою, а тому не ухвалив рішення щодо неї.

Якщо Україна виграє, Київ, можливо, хотів би отримати компенсацію. Чи піде на це Москва?

У міжнародному праві завжди є проблема, чи погодяться сторони з вердиктом і чи будуть його виконувати. Я очікую, що Україна візьме гору, можливо, їй присудять якусь компенсацію, але є підстави сумніватися, що Росія виконає свої зобов'язання.

Один з п'яти суддів, які розглядають справу, - представник Росії. Наскільки справедливим може бути розгляд?

Це відомий вчений і юрист з Росії. У таких судах завжди є проблема, чи зможуть судді позбутися своєї національної упередженості. Це складно, але суддям це часто вдається. Це важко оцінити. Якщо подивитися на рішення гамбурзького суду, то, можливо, в цьому разі голоси суддів розділяться чотири до одного.

Дивитись відео 03:00

Чому Україна права в конфлікті навколо Азову - думка експертів (26.11.2018)

Аудіо й відео до теми

Войтенко: "Україна мала повне право на прохід своїх кораблів через Керченську протоку" (26.11.2018)  

Також за темою

KERCH, RUSSIA - NOVEMBER 17, 2019: A view of vessels of the Ukrainian Navy under the arch of the Crimean Bridge. Three ships attempting to pass from the Black Sea into the Sea of Azov were seized by the Russian Federal Security Service FSB Coast Guard in the Kerch Strait on November 25, 2018, the sailors were charged with violating Russia s maritime border. Anna Dmitriyeva/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0C3919

Трибунал у Гаазі почав слухання щодо захоплення Росією українських кораблів 11.10.2021

Слухання в Арбітражному трибуналі щодо інциденту в Керченській протоці триватимуть до 16 жовтня в гібридному форматі. Росія й Україна надаватимуть свої аргументи по черзі.

Niederlande: Der Friedenspalast in Den Haag. Sitz des Internationalen Gerichtshofs der UN. Foto vom 20. Mai 2017. | Verwendung weltweit

Інцидент у Керченській протоці: слухання в Гаазі відбудуться 11-16 жовтня 30.09.2021

Слухання у справі про захоплення українських суден і моряків у районі Керченської протоки пройдуть 11-16 жовтня в Постійній палаті третейського суду в Гаазі в гібридному форматі.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** Richter und Anwälte im Prozess um den Absturz von Flug MH17 inspizieren das rekonstruierte Wrack der Passagiermaschine des MH17-Fluges auf dem Militärflugplatz Gilze-Rijen. Das Flugzeug der Malaysia Airlines sollte vor sechs Jahren von Amsterdam nach Kuala Lumpur fliegen. Beim Abschuss über dem Separatistengebiet in der Ostukraine kamen alle 298 Menschen an Bord ums Leben. +++ dpa-Bildfunk +++

"Нехай РФ скаже правду": про що говорять в суді родичі жертв MH17 07.09.2021

У Гаазькому суді поновилися слухання у справі про збитий над Донбасом малайзійський Boeing. На процесі виступають родичі жертв тієї трагедії. Що вони розповідають і чого хочуть?

Реклама

Докладно

Російський корабель таранить український у Керченській протоці 25 листопада 2018 року

Інцидент у Керченській протоці: експерт про шанси справи

Чи порушила Росія одну з конвенцій ООН, затримавши українські кораблі в Керченській протоці? Інтерв'ю з експертом.  

Електромобілі викликали потужні зміни на автомобільному ринку Німеччини

Електромобілі викликали стрімкі зміни на авторинку ФРН

Конкуренція між двигунами внутрішнього згоряння й електромоторами різко загострюється.  