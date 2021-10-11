Трибунал у Гаазі почав слухання щодо захоплення Росією українських кораблів

Слухання в Арбітражному трибуналі щодо інциденту в Керченській протоці триватимуть до 16 жовтня в гібридному форматі. Росія й Україна надаватимуть свої аргументи по черзі.
Постійна палата третейського суду в Гаазі (ППТС, Арбітражний трибунал) у понеділок, 11 жовтня, почала усніслухання у справі захоплення Росією українських суден і моряків у Керченській протоці в 2018 році. Слухання стосуватимуться заперечень Росією юрисдикції Арбітражу, зазначає міністерство закордонних справ України.
Позиції України та Росії буде заслухано у два раунди в гібридному форматі - частина членів делегацій та суду приєднаються особисто, частина - в форматі відеоконференції.
Відповідно до розкладу, 11 жовтня свою позицію у справі представить РФ, а 12 жовтня - Україна. Другий раунд надання доказів заплановано на 14 жовтня для Росії та 15 жовтня для України. За потреби ще одне засідання відбудеться 16 жовтня.
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25 листопада 2018 року Росія захопила три кораблі ВМС України та 24 українських моряків-членів екіпажів. У рамках порушеної РФ кримінальної справи члени екіпажів утримувалися за "незаконний перетин кордону" протягом дев'яти з половиною місяців, а судна - близько одного року.
У травні 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення, яким зобов'язав Росію звільнити українських полонених. РФ передала моряків Україні у вересні 2019 року не за рішенням трибуналу, а в рамках домовленості президентів двох країн щодо обміну утримуваними особами. Кораблі були повернуті в листопаді 2019 року.
В російських в'язницях та СІЗО незаконно утримують понад сто українців з політичних мотивів. Європарламент не раз вимагав їх звільнити. Які важелі можуть подіяти на Росію, розповідають європарламентарі в репортажі DW.
Військові кораблі РФ протаранили український буксир і перехопили ще два катери, котрі проходили через Керченську протоку. Кадри тарану судна нагадали Сергію Йолкіну гру в морський бій.