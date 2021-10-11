 Трибунал у Гаазі почав слухання щодо захоплення Росією українських кораблів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2021

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Новини

Трибунал у Гаазі почав слухання щодо захоплення Росією українських кораблів

Слухання в Арбітражному трибуналі щодо інциденту в Керченській протоці триватимуть до 16 жовтня в гібридному форматі. Росія й Україна надаватимуть свої аргументи по черзі.

Russland Kertsch Ukrainische Schiffe werden von der Russischen Küstenwache gezogen

Берегова охорона Росії відтягує ураїнські кораблі в Керченській протоці

Постійна палата третейського суду в Гаазі (ППТС, Арбітражний трибунал) у понеділок, 11 жовтня, почала усніслухання у справі захоплення Росією українських суден і моряків у Керченській протоці в 2018 році. Слухання стосуватимуться  заперечень Росією юрисдикції Арбітражу, зазначає міністерство закордонних справ України.

Позиції України та Росії буде заслухано у два раунди в гібридному форматі - частина членів делегацій та суду приєднаються особисто, частина - в форматі відеоконференції.

Відповідно до розкладу, 11 жовтня свою позицію у справі представить РФ, а 12 жовтня - Україна. Другий раунд надання доказів заплановано на 14 жовтня для Росії та 15 жовтня для України. За потреби ще одне засідання відбудеться 16 жовтня.

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Суть спору в Гаазі

25 листопада 2018 року Росія захопила три кораблі ВМС України та 24 українських моряків-членів екіпажів. У рамках порушеної РФ кримінальної справи члени екіпажів утримувалися за "незаконний перетин кордону" протягом дев'яти з половиною місяців, а судна - близько одного року.  

У травні 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення, яким зобов'язав Росію звільнити українських полонених. РФ передала моряків Україні у вересні 2019 року не за рішенням трибуналу, а в рамках домовленості президентів двох країн щодо обміну утримуваними особами. Кораблі були повернуті в листопаді 2019 року. 

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