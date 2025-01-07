Інфляція у Єврозоні зросла до 2,4 відсотка

Річна інфляція в Єврозоні на грудень 2024 року зросла до 2,4 відсотка, найвищими темпами ціни підвищувалися у сфері послуг, а також - на продукти харчування, неенергетичні промтовари та енергоносії.

Споживчі ціни в Єврозоні у грудні 2024 року збільшилися на 2,4 відсотка у річному вираженні. Про це свідчать попередні дані Європейського статистичного відомства Eurostat , оприлюднені у вівторок, 7 січня.

Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з листопадом, коли вона становила 2,2 відсотка.

Найвищі показники зафіксовано у сфері послуг (4 відсотки). Крім того, найвищими темпами зростали ціни на продукти харчування, алкоголь та тютюн (2,7 відсотка), неенергетичні промислові товари (0,5 відсотка) та енергоносії (0,1 відсотка).

Без урахування цін на енергоносії, продукти харчування, алкоголь та тютюн - базова інфляція у грудні не змінилася у річному вираженні та становила 2,7 відсотка.

Споживчі ціни у Єврозоні у грудні підвищилися на 0,4 відсотка, у порівнянні з попереднім місяцем.

Остаточні дані щодо динаміки інфляції в Єврозоні за грудень будуть оприлюднені 17 січня.

Експерт: ЄЦБ, наймовірніше, продовжить повільно знижувати відсоткові ставки

"Збереження стійкості інфляції у сфері послуг Єврозони означає, що Європейський центробанк (ЄЦБ), найімовірніше, і надалі повільно знижувати відсоткові ставки, навіть якщо економічні перспективи залишаться поганими", - процитувала Джека Аллена-Рейнольдса, заступника головного економіста з Єврозони Capital Economy, агенція AFP.

Рівень інфляції у ФРН - 2,6 відсотка

Напередодні показники за грудень опублікувало Федеральне статистичне відомство (Destatis) у Вісбадені. Рівень інфляції у Німеччині становив 2,6 відсотка. Порівняно з листопадом минулого року, споживчі ціни зросли на 0,4 відсотки.

"Інфляція у січні, ймовірно, буде такою ж високою через зростання цін на вуглеводні та страхові послуги", - припустив головний економіст Commerzbank Єрґ Кремер (Jörg Krämer).

А головний економіст HQ Trust Міхаель Гайзе (Michael Heise), своєю чергою, звернув увагу на підвищення цін на залізничні квитки в Німеччині, зростання витрат на приватне медичне страхування та у сфері послуг. Гайзе припустив, що в січні інфляційний показник триматиметься на рівні 2,5 відсотка, передало агентство dpa.

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