Імпорт російської нафти до ФРН упав майже на сто відсотків

Частка Росії у нафтових поставках Німеччини нині становить лише 0,1 відсотка. Нестача російського імпорту була компенсована переважно за рахунок постачання нафти з Норвегії.

Після набуття чинності другого етапу нафтового ембарго Євросоюзу, в Німеччину практично перестала надходити нафта з Росії. У січні 2023 року ФРН імпортувала лише 3500 тонн російської нафти, повідомило Федеральне статистичне відомство у понеділок, 13 березня.

У січні 2022 року - за місяць до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну - ФРН отримала з Росії 2,8 мільйона тонн нафти. "Російські постачання нафти практично припинилися. Математично вони скоротилися на 99,9 відсотка", - зазначили статистики. У результаті частка РФ у загальному обсязі нафтового імпорту Німеччини скоротилася з 36,5 відсотка у січні минулого року до 0,1 відсотка зараз.

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Постачання нафти з Норвегії та інших країн

Загалом до Німеччини в січні поточного року було ввезено 6,2 мільйона тонн нафти на суму в 2,8 мільярда євро - на 20,5 відсотка менше за обсягом і на 9,6 відсотка дешевше, ніж роком раніше. Припинення імпорту з РФ було компенсовано здебільшого постачанням нафти з Норвегії. Тут імпорт виріс на 44 відсотки - до 987 тисяч тонн на загальну суму в 569 мільйонів євро.

Збільшився імпорт нафти до ФРН із Великобританії (плюс 42 відсотки до 959 тисяч тонн) і Казахстану (плюс 34,6 відсотка до 928 тисяч тонн). Іншими важливими постачальниками нафти до Німеччини були США - 884 тисячі тонн на 628 мільйонів євро та Об'єднані Арабські Емірати - 510 тисяч тонн на 352 мільйона євро.

Середня ціна за тонну нафти для Німеччини становила у січні 611 євро.

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