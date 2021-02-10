Імпічмент Трампа: обвинувачення завершило представлення аргументів

Менеджери імпічменту Трампа від Палати представників Конгресу США завершили представлення своєї позиції у Сенаті. На черзі - захист експрезидента, який планує впоратися за кілька годин.
Очільник групи менеджерів імпічменту Джеймі Раскін
У четвер, 11 лютого, сторона обвинувачення у справі про імпічмент експрезидента США Дональда Трампа, що розглядається нині у Сенаті, завершила представлення своєї позиції. Представники обвинувачення, які є членами Палати представників від Демократичної партії, презентували сенаторам свої аргументи протягом двох днів.
На другий день обвинувачення зосередило свої зусилля на поясненні необхідності оголошення імпічменту Трампу. Так, очільник групи менеджерів імпічменту Джеймі Раскін застеріг, що виправдання експрезидента може дозволити йому підбурювати до насильства і в майбутньому.
"Чи вірить хоч якийсь політик у цьому приміщенні, що Трамп і далі не буде закликати до насильства, якщо Сенат дозволить йому колись повернутися до Овального кабінету?" - звернувся він до сенаторів. За його словами, саме цього сценарію демократи прагнуть уникнути за допомогою імпічменту.
Обвинувачення: Трамп "запросив" до штурму Капітолія
Одним із аргументів обвинувачення був той факт, що багато нападників на Капітолій були переконані у тому, що штурмують його на прохання експрезидента. У якості підтвердження демократи наводили уривки відео, на яких видно, як протестувальники кричали поліцейським: "Нас запросив президент США!"
"Напад було здійснено для Дональда Трампа, за його вказівкою та для того, аби виконати його бажання", - пояснювала інша менеджерка імпічменту Діана Дегетт. На думку демократів, колишній президент США не лише підбурював до насильства, але й нічого не зробив, аби потім його зупинити.
Захист Трампа хоче впоратися за декілька годин
У п'ятницю, 12 лютого, на сенаторів очікує представлення аргументів захисту Дональда Трампа. Утім, замість відведених на це 16 годин, за інформацією телеканалу CNN, адвокати експрезидента можуть вкластися у три години. Таким чином остаточне рішення щодо можливого оголошення імпічменту може бути ухвалене вже на вихідних.
Водночас вірогідність оголошення імпічменту Трампу оглядачі оцінюють як украй низьку. Для цього необхідна підтримка двох третин складу Сенату США, тобто "за" рішення мають проголосувати не менше 17 республіканців. Однак очікуються, що виступити проти Трампа наважаться лише п'ятеро чи шестеро сенаторів від Республіканської партії.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Мітинг прихильників Трампа
На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Буря насувається
Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перші зіткнення
Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Заслабкий кордон
Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перед пленарним залом
Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Захист останнього оплоту
Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перший проривається всередину
Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Пістолети напоготові
Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Під прикриттям
Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Прихильники Трампа в офісах конгресменів
Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Вандалізм у стінах Капітолія
Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом
Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії
Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.