Імпічмент Трампа: обвинувачення завершило представлення аргументів

У четвер, 11 лютого, сторона обвинувачення у справі про імпічмент експрезидента США Дональда Трампа, що розглядається нині у Сенаті, завершила представлення своєї позиції. Представники обвинувачення, які є членами Палати представників від Демократичної партії, презентували сенаторам свої аргументи протягом двох днів.

На другий день обвинувачення зосередило свої зусилля на поясненні необхідності оголошення імпічменту Трампу. Так, очільник групи менеджерів імпічменту Джеймі Раскін застеріг, що виправдання експрезидента може дозволити йому підбурювати до насильства і в майбутньому.

"Чи вірить хоч якийсь політик у цьому приміщенні, що Трамп і далі не буде закликати до насильства, якщо Сенат дозволить йому колись повернутися до Овального кабінету?" - звернувся він до сенаторів. За його словами, саме цього сценарію демократи прагнуть уникнути за допомогою імпічменту.

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Обвинувачення: Трамп "запросив" до штурму Капітолія

Одним із аргументів обвинувачення був той факт, що багато нападників на Капітолій були переконані у тому, що штурмують його на прохання експрезидента. У якості підтвердження демократи наводили уривки відео, на яких видно, як протестувальники кричали поліцейським: "Нас запросив президент США!"

"Напад було здійснено для Дональда Трампа, за його вказівкою та для того, аби виконати його бажання", - пояснювала інша менеджерка імпічменту Діана Дегетт. На думку демократів, колишній президент США не лише підбурював до насильства, але й нічого не зробив, аби потім його зупинити.

Захист Трампа хоче впоратися за декілька годин

У п'ятницю, 12 лютого, на сенаторів очікує представлення аргументів захисту Дональда Трампа. Утім, замість відведених на це 16 годин, за інформацією телеканалу CNN, адвокати експрезидента можуть вкластися у три години. Таким чином остаточне рішення щодо можливого оголошення імпічменту може бути ухвалене вже на вихідних.

Водночас вірогідність оголошення імпічменту Трампу оглядачі оцінюють як украй низьку. Для цього необхідна підтримка двох третин складу Сенату США, тобто "за" рішення мають проголосувати не менше 17 республіканців. Однак очікуються, що виступити проти Трампа наважаться лише п'ятеро чи шестеро сенаторів від Республіканської партії.