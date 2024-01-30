Маск: Першій людині вживили в мозок нейрочіп Neuralink

Нейрочіп компанії Neuralink, який дозволяє за допомогою думок керувати смартфоном та іншими гаджетами, вживили в мозок першої людини. Про це в ніч на вівторок, 30 січня, повідомив засновник компанії Ілон Маск.

"Перша людина отримала вчора імплант від Neuralink і добре одужує. Початкові результати показують перспективне виявлення нейронних спайок", - написав він у своїй соціальній мережі X.

Перший продукт Neuralink має назву "Телепатія". Маск запевняє, що за допомогою "Телепатії" можна "просто подумавши" керувати телефоном, комп'ютером або іншим пристроєм.

"Першими користувачами будуть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками. Уявіть собі, якби Стівен Гокінг міг спілкуватися швидше, ніж найшвидша друкарка чи аукціоніст. Це мета", - пояснив бізнесмен.

Проєкт Neuralink

Реалізація проєкту Neuralink розпочалася в 2016 році. Свій прилад, здатний передавати сигнали мозку через Bluetooth, нейротехнологічна компанія вперше показала в липні 2019-го.

Пристрій є капсулою-приймачем, що кріпиться за вухом, як слуховий апарат, і від якої до мозку йдуть ниткоподібні електроди. Всього в мозок імплантують до 1500 електродів, кожен з яких у чотири рази тонший за людське волосся. Один процесор завбільшки 4х4 мм обробляє інформацію з 10 тисяч електродів. Кабель USB-C забезпечує максимальну пропускну здатність передачі даних.

Клінічні випробування на людях

У травні Neuralink отримала дозвіл на тестування імплантату на людях. Для клінічних випробувань компанія вирішила вибрати тільки пацієнтів, обмежених паралечем, які не здатні бачити, чути або говорити. Випробування проводитимуться протягом шести років.

Відбір учасників-добровольців розпочався у вересні. У Neuralink пояснювали, що на даному етапі оцінюватиметься безпека ниткоподібного чіпа та хірургічного робота, за допомогою якого він вживлюється. Передбачалося, що нитки розміщуватимуть у тій ділянці мозку, що контролює рухи. Навіть у разі успішної операції можуть проминути багато місяців, перш ніж пацієнт навчиться за допомогою думок керувати комп'ютером.

Над розробкою аналогічної технології працюють й інші компанії та дослідники.