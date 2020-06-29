IKEA проводить аудит своїх постачальників деревини в Україні

Шведська компанія IKEA розпочала незалежний аудит свого ланцюга постачань деревини в Україні у зв'язку з обвинуваченнями британської неурядової організації Earthsight у використанні незаконно заготовленої деревини. "IKEA вітає звіти організацій і дуже серйозно ставиться до будь-яких обвинувачень про участь наших постачальників у незаконній лісозаготівлі. Ми вже розпочали розслідування на основі нового звіту, оприлюдненого Earthsight", - йдеться у заяві компанії, поширеній у вівторок, 30 червня, її представництвом у Києві.

У 2018-2019 роках IKEA провела незалежні аудити на основі дослідження Earthsight 2018 року. Їхні результати не підтвердили використання незаконно заготовленої деревини в ланцюзі постачань IKEA, наголосили в компанії.

Після оприлюднення нового звіту Earthsight IKEA знову оперативно запросила незалежний аудит свого ланцюга постачань деревини в Україні. Крім того, дані, наведені у звіті, розслідуватиме організація Assurance Services International (ASI) - незалежний аудитор некомерційної організації FSC (Forest Stewardship Council/"Лісова опікунська рада"), додали в IKEA.

У компанії наголосили, що не використовують незаконно заготовлену деревину для виробництва своїх товарів. "Глибоко усвідомлюючи глобальну проблематику незаконної вирубки лісів, ми посилюємо перевірки своїх постачальників на відповідність місцевим та міжнародним законодавствам, а також внутрішнім вимогам IKEA", - йдеться в заяві, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Раніше активісти з Earthsight повідомили про незаконні рубки лісів, які проводить компанія "ВГСМ", яка є закарпатським постачальником сировини для ІКЕА. У "ВГСМ" заперечують усі закиди.

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