Хусити обстріляли американський танкер в Аденській затоці

За даними Центрального командування ЗС США, по танкеру Chem Ranger випустили дві балістичні ракети, але вони не влучили у ціль.

В Аденській затоці в Аравійському морі хусити випустили дві балістичні ракети по танкеру Chem Ranger, що належить американській компанії, повідомило Центральне командування Збройних сил США у соцмережі X вранці п'ятниці, 19 січня. "Екіпаж побачив, як ракети впали у воду поряд з кораблем. Повідомлень про травми або пошкодження корабля не надходило. Корабель продовжив рух", - йдеться у пості. Вказується, що інцидент стався увечері 18 січня. Танкер Chem Ranger йшов під прапором Маршаллових островів.

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За день до цього, 17 січня, "в контексті триваючих багатонаціональних зусиль із захисту свободи судноплавства та запобігання атак на судна США та їхніх партнерів у Червоному морі" ЗС США, за даними Центрального командування, знищили 14 ракет, розміщених на контрольованій хуситами території Ємену, які були готові до запуску.

США повернули хуситів до списку глобальних терористичних організацій

Того ж дня адміністрація президента США Джо Байдена повідомила, що Вашингтон повернув хуситів до списку глобальних терористичних організацій. Таке рішення було ухвалено у відповідь на безперервні атаки єменських повстанців на торгові судна в Червоному морі, уточнили в Білому домі.

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Це рішення набуде чинності в середині лютого. До цього часу влада США має намір спільно з ООН та міжнародними організаціями розробити правила надання гуманітарної допомоги - постачання продовольства, медикаментів та палива до портів Ємену - щоб звести до мінімуму наслідки санкцій для жителів країни.

У Ємені з 2014 року триває громадянська війна. Більшість населення живе на територіях, контрольованих хуситами. За даними ООН, мільйони жителів Ємену страждають від голоду.