 Huawei вперше обійшов Apple за кількістю проданих смартфонів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2018

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Новини

Huawei вперше обійшов Apple за кількістю проданих смартфонів

Вперше китайська компанія Huawei посунула американську Apple з другої позиції за кількістю проданих у світі смартфонів. На першому місці залишається Samsung.

Huawei обійшов Apple за кількістю проданих смартфонів

Huawei обійшов Apple за кількістю проданих смартфонів

Китайський виробник смартфонів Huawei вперше обійшов американську компанію Apple за кількістю проданих у світі смартфонів. За підрахунками компанії International Data Corporation (IDC), опублікованими у середу, 1 серпня, у другому кварталі цього року китайська компанія продала 54,2 мільйона смартфонів, що склало таким чином 15,8 відсотка світового ринку.

Водночас кількість пристроїв, проданих iPhone, склала 41,3 мільйона одиниць або 12,1 відсотка ринку. Таким чином Apple вперше за вісім останніх років опустився на третє місце за кількістю проданих у світі смартфонів. 

"Постійне зростання Huawei вражає, якщо не сказати більше, як і його здатність переходити на ринки, де до недавнього часу бренд був значною мірою невідомий", - заявив віце-президент IDC з досліджень мобільного ринку Райян Рейт.

DW.COM

В умовах скорочення ринку Apple зміг у четвертому кварталі 2017 року обійти конкурента Samsung за кількістю проданих смартфонів. Утім, Samsung все ж зберіг лідерство за підсумками всього року. (02.02.2018)

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Перше місце, як і раніше, посідає південнокорейська компанія Samsung, яка реалізувала 71,5 мільйона смартфонів, а її ринкова частка склала 20,9 відсотка. За словами Рейта, Apple, Huawei та Samsung були головними конкурентами у боротьбі за продажі дорогих смартфонів вартістю від 700 доларів.

Попри зменшення продажів, виручка Apple за останній квартал підвищилась на 30 відсотків до 11,5 мільярда доларів, що відповідає очікуванням ринку, інформує агенція AFP.

Четверте і п'яте місця за обсягом світових продажів смартфонів зайняли китайські виробники Xiaomi і Oppo. Загалом в другому кварталі цього року поставки смартфонів знизилися у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 1,8 відсотка до 342 мільйонів одиниць.

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