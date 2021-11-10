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У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
СуспільствоЄвропа

Хто у Чехії демонструє на підтримку РФ - "Європа у фокусі"

2 год. тому

Великобританія: чому монархія під загрозою зникнення. Чехія: як робити традиційне скло без російського газу. Німеччина: робота мрії для біженки з Ірану. Боснія: як мусульманин спорудив християнський храм.

https://www.dw.com/uk/hto-u-cehii-demonstrue-na-pidtrimku-rf-i-do-cogo-tut-rosijskij-gaz-evropa-u-fokusi-26092022/video-63238958
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