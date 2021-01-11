 Громадяни України зараз мають право в′їзду до 83 країн світу - Кулеба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2021

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Громадяни України зараз мають право в'їзду до 83 країн світу - Кулеба

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, попри пандемію COVID-19 українці зараз можуть відвідати 83 країни.

Українці зараз мають право в'їзду до 83 країн світу

Українці зараз мають право в'їзду до 83 країн світу

Громадяни України мають право в'їзду до 83 країн світу, незважаючи на пандемію COVID-19, повідомив у четвер. 14 січня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Станом на зараз у світі є 83 країни, куди, незважаючи на всі обмеження, пов'язані з пандемією, можуть в'їхати громадяни України", - сказав міністр на онлайн-брифінгу, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Кулеба наголосив, що міністерство закордонних справ України і в подальшому працюватиме над тим, щоб, незважаючи на всі труднощі, спричинені пандемією коронавірусу, українці могли подорожувати світом із дотриманням усіх правил і гарантій безпеки. Міністр також нагадав про інтерактивну карту МЗС України tripadvisor.mfa.gov.ua, де можна дізнатися про умови в'їзду або транзиту через країни в ситуації пандемії. 

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Нагадаємо, що, на думку посла України при Європейському Союзі Миколи Точицького, обговорення відкриття ЄС кордонів для третіх країн, в тому числі України, зможе початися після аналізу результатів вакцинації від коронавірусу.

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