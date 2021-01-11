Громадяни України зараз мають право в'їзду до 83 країн світу - Кулеба

Громадяни України мають право в'їзду до 83 країн світу, незважаючи на пандемію COVID-19, повідомив у четвер. 14 січня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Станом на зараз у світі є 83 країни, куди, незважаючи на всі обмеження, пов'язані з пандемією, можуть в'їхати громадяни України", - сказав міністр на онлайн-брифінгу, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Кулеба наголосив, що міністерство закордонних справ України і в подальшому працюватиме над тим, щоб, незважаючи на всі труднощі, спричинені пандемією коронавірусу, українці могли подорожувати світом із дотриманням усіх правил і гарантій безпеки. Міністр також нагадав про інтерактивну карту МЗС України tripadvisor.mfa.gov.ua, де можна дізнатися про умови в'їзду або транзиту через країни в ситуації пандемії.

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Нагадаємо, що, на думку посла України при Європейському Союзі Миколи Точицького, обговорення відкриття ЄС кордонів для третіх країн, в тому числі України, зможе початися після аналізу результатів вакцинації від коронавірусу.