Зброя з України для європейського криміналітету? Деталі дослідження

Останніми роками спостерігається зростання кількості спроб контрабанди вогнепальної зброї з України до Польщі. Про це на початку цього тижня повідомив брюссельський інформаційний ресурс EUobserver з посиланням внутрішній документ Європейської багатосторонньої платформи проти кримінальних загроз (EMPACT), яка об'єднує Європол, прикордонну місію ЄС Frontex та інші профільні правоохоронні відомства. "Хоча масштабний обіг вогнепальної зброї поки що не став настільки явним, вже спостерігається зростання кількості спроб контрабанди вогнепальної зброї з України до Польщі", - цитує EUobserver 47-сторінковий звіт.

Україна, за даними EUobserver, залучена до понад десятка оперативних планів, спрямованих на боротьбу з організованою злочинністю та нелегальним обігом зброї, розроблених, зокрема, і правоохоронними органами Румунії.

У пресслужбі Європолу утрималися від коментарів щодо змісту документа, однак підтвердили, що у звітах EMPACT дається оцінка загрозам і викликам, а також містяться оперативні плани на наступні чотири роки.

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Загрозам та тенденціям щодо нелегального обігу вогнепальної зброї у ЄС, у тому числі з України, присвячено і нове дослідження опубліковане цього тижня Фламандським інститутом миру при парламенті Фландрії.

У ньому, зокрема, зазначається, що частина вогнепальної зброї із зони конфлікту в Україні, що триває з 2014 року, осіла на руках простих громадян, що призвело згодом до зростання спроб її контрабанди через кордони. Зокрема, на польсько-українському кордоні у 2015-му було конфісковано 109 одиниць вогнепальної зброї, у 2016-му - 190 одиниць та 609 одиниць у 2017-му, вказується у дослідженні. Головною з причин зростання конфіскації вогнепальної зброї на польських кордонах називається збройний конфлікт в Україні. Занепокоєння у зв'язку з контрабандою зброї з України висловлюють і румунські посадовці, йдеться у документі.

Докладніше про пов'язані із цим виклики та загрози DW розпитала одного з авторів дослідження, директора Фламандського інституту миру Нільса Дуке.

DW: Пане Дуке, виходячи із дослідження, в абсолютних цифрах контрабанда зброї на кордонах країн ЄС з Україною може видатися відносно невеликою. З чим тоді пов'язано занепокоєння аналітиків та правоохоронних відомств?

Нільс Дуке: Ситуація в Україні дуже нагадує нам те, що відбувалося у колишній Югославії приблизно 20 років тому. Під час конфлікту багато зброї тоді потрапило в руки звичайних громадян. І навіть після його завершення, багато людей продовжували зберігати зброю, оскільки не почувалися у безпеці. А за кілька років вони почали її продавати. У такий спосіб ця зброя потрапляла до інших країн, наприклад, до країн Євросоюзу. І саме цього ми побоюємося у випадку України.

Директор Фламандського інституту миру Нільс Дуке

На цей час основна частина зброї так чи інакше прямує до (зони - Ред.) конфлікту. Але по його завершенні багато зброї ще довго залишатиметься на руках простих громадян. Далі будуть спроби її контрабанди закордон, туди, де існує на неї попит. І останніми роками ми бачимо таку "гонку озброєнь" - зростання попиту на вогнепальну зброю у низці європейських країн, особливо серед криміналітету, що контролює прибуткові ринки. Саме тому існують побоювання, що наступними роками українська зброя потрапить до криміналітету в країнах ЄС та буде застосована.

Зброю якого ґатунку конфіскують найчастіше?

Найчастіше йдеться про військову зброю - це штурмові гвинтівки, кулемети, гранати та інші види вибухівки, які намагаються перевезти контрабандою. Саме це і непокоїть інші європейські країни, адже доступність такої зброї військового призначення є досить обмеженою на "чорних ринках" Європи, а наявність збройного конфлікту може суттєво змінити динаміку на ринку нелегальної зброї в Європі: такі озброєння стають доступнішими, дешевшими, а це означає, що доступ до них отримають і дрібніші кримінальні елементи.

У підсумку це може призвести до зростання рівня насильства, адже ми бачимо, що менш досвідчені злочинці застосовують зброю частіше, ніж злочинці "бувалі". Усе це може призвести до зростання відчуття небезпеки у кримінальному світі, а отже й до збільшення попиту на інші озброєння і, знову ж, до зростання контрабанди зброї, до "зачарованого кола" - збройного насильства з одного боку та зростання трафікінгу зброї з іншого.

Тому ситуація в Україні є тривожною не лише для самої України, але й для інших європейських країн. Головне занепокоєння у тому, що за кілька років ця зброя піде і за кордон. Тому прикордонні служби Польщі чи, наприклад, Румунії мають бути готовими до цього.

Наскільки високою є небезпека потрапляння цієї зброї до інших зон конфлікту?

Ми бачимо, що країни Західних Балкан, з огляду на історію конфлікту у регіоні, стають важливим осередком концентрації зброї. Крім того, схожу ситуацію ми спостерігаємо в інших, близьких до ЄС, регіонах. Це й Україна, але також Північна Африка і особливо Лівія, Близький Схід і особливо Сирія. Ми знаємо, що через військові конфлікти там є багато зброї і на неї існує попит. Як правило, контрабанда вогнепальної зброї - явище регіонального масштабу. Спочатку ця зброя потрапляє до сусідніх країн. Але існує ризик, що зброя потрапить і до ЄС, наприклад разом з контрабандою наркотичних речовин, як це часто і стається. Ми знаємо, що до ЄС надходить багато наркотиків з Північної Африки, є і дані про контрабанду зі Сирії.

Наскільки успішно, за вашою оцінкою, українські правоохоронці борються зі спробами контрабанди зброї?

Нам відомо про встановлені випадки контрабанди як в Україну, так і з України. Напевно, найвідомішою є справа 2016-го року відносно громадянина Франції (йдеться про справу Грегуара Муто - Ред.). Досі її подробиці залишаються не до кінця ясними, але ця справа - індикація наявності трафікінгу зброї. Тому так важливо підготуватися на майбутнє. На цей час, трафікінг не є занадто високим, але ми очікуємо його зростання у наступні роки.

Відомо, що кримінальний світ, як правило, швидко і гнучко пристосовується до будь-яких змін і нових реалій. Про які нові тренди можна нині говорити?

Існує ціла низка трендів та викликів. Наприклад, виготовлення зброї за допомогою 3D-принтерів, чого не існувало ще навіть кілька років тому. Але за останні два роки ми спостерігаємо велику кількість конфіскації зброї, виготовленої саме у такий спосіб та навіть припинення роботи цілих лабораторій з 3D-принтерами. Це також викликає занепокоєння, адже доступ до вогнепальної зброї можуть отримати тепер і особи ніяк не пов'язані зі світом злочинності. Конфлікти в Україні, Лівії, Сирії є частиною ширшої картини, адже службам безпеки та владі європейських країн доведеться важче працювати, щоби тримати ці збройні потоки під контролем.

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