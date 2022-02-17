Головним переможцем кінофестивалю "Берлінале" став фільм "Алькаррас"

"Золотого ведмедя" на кінофестивалі "Берлінале" в 2022 році за найкращий повнометражний фільм отримала стрічка іспанської режисерки Карли Сімон "Алькаррас". Підсумки 72-го міжнародного кінофестивалю підбили ввечері середи, 16 лютого.

Прем'єра фільму "Алькаррас" відбулася в рамках "Берлінале". Головні ролі в ньому зіграли Джорді Пуйоль Дольсет, Анна Отін та Ксенія Росет. У стрічці йдеться про кілька поколінь однієї сім'ї в каталонському містечку Алькаррас. На новину про те, що на їхній землі збираються вирубати всі персикові дерева, щоб встановити сонячні панелі, члени сім'ї реагують по-різному.

В основному конкурсі цьогорічного фестивалю брали участь 18 картин виробництва 15 країн. "Срібного ведмедя" здобула картина "Фільм письменника" південнокорейського режисера Хон Сан Су.

Кадр із фільму "Рабіє Курназ проти Джорджа Буша"

"Срібного ведмедя" за найкращий сценарій вручили Лайлі Штілер за фільм "Рабіє Курназ проти Джорджа Буша" німецького режисера Андреаса Дрезена (Andreas Dresen).

Мельтем Каптан, яка грала в цьому фільмі, отримала "Срібного ведмедя" "Берлінале" як найкраща виконавиця головної ролі.

"Золотого ведмедя" у програмі короткометражного кіно отримав фільм російської режисерки Анастасії Вебер "Треп".

Українські фільми в цьогорічній конкурсній програмі "Берлінале" участі не брали.

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Берлінале - третій за значущістю фестиваль у Європі

Міжнародний кінофестиваль "Берлінале" - третій за значущістю в Європі після Каннського та Венеційського - проходить у Берліні з 10 до 20 лютого. Три роки тому його художнім керівником став італієць Карло Шатріан, виконавчим директором - нідерландка Маріетт Ріссенбік.

Найкращі фільми цьогорічного Берлінського кінофестивалю обирало міжнародне журі. Його очолив американський режисер і сценарист, виходець з Індії М. Найт Шьямалан, який виступив у якості режисера картин "Шосте почуття" з Брюсом Віллісом, "Знаки" з Мелом Гібсоном та Хоакіном Феніксом, "Спліт" і низки інших.

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