Берлінале-2022: які фільми включені до конкурсної програми

72-й міжнародний кінофестиваль "Берлінале", третій за значимістю в Європі після Каннського та Венеціанського, проходить у німецькій столиці з 10 по 20 лютого. Три роки тому його художнім керівником став італієць Карло Шатріан, а виконавчим директором - нідерландка Маріетт Ріссенбік. Офіційну програму Берлінале-2022 було оголошено в середу, 19 січня.

Маріетт Ріссенбік (ліворуч) та Карло Шатріан (праворуч)

"Ми раді, що в конкурсі знову беруть участь митці, з чиїми роботами ми вже встигли познайомитися та оцінити їх. Ми також раді вітати нових режисерів, чиї фільми нас захопили. Дія більшої половини відібраних стрічок розгортається в наші дні, але лише дві з них відображають життя у нинішній ситуації з пандемією. Людські та емоційні зв'язки проходять червоною ниткою через усі фільми, причому сюжет половини конкурсних робіт розгортається на тлі того, що відбувається в сім'ї. Майже всі фільми поєднує те, що їхня дія відбувається за межами міських центрів, на околицях міст або в сільській місцевості, або глядачам доведеться супроводжувати кіногероїв у їхніх подорожах за межами міст", - так анонсував програму художній керівник "Берлінале" Карло Шатріан.

Загалом на "Берлінале" покажуть 256 фільмів із 69 країн. Порівняно з 2020 роком, коли було продемонстровано близько 340 стрічок, це майже на чверть менше.

18 фільмів з 15 країн боротимуться за головні нагороди конкурсу - "Золотого ведмедя" та "Срібного ведмедя". 17 стрічок будуть показані як світові прем'єри. Сім фільмів знято жінками. Одинадцять режисерів уже представляли свої роботи на "Берлінале". Вісім із них брали участь у конкурсі, а п'ятеро навіть ставали володарями головних премій.

15 лютого відбудеться церемонія вручення почесного "Золотого ведмедя" за внесок у кіномистецтво визначній французькій актрисі Ізабель Юппер.

Фільм відкриття берлінського кінофестивалю

Відкрився Берлінале-2022 фільмом "Peter von Kant" ("Петер фон Кант") французького режисера Франсуа Озона. Це адаптація та вільна інтерпретація п'єси "Гіркі сльози Петри фон Кант" та однойменного фільму 1972 року легендарного німецького режисера, сценариста, драматурга та актора Райнера Вернера Фассбіндера (Rainer Werner Fassbinder). У цій картині головну героїню Петру фон Кант зіграла німецька акторка Маргіт Карстенсен (Margit Carstensen).

Сцена фільму "Петер фон Кант"

Франсуа Озон "перевтілив" процвітаючу модельєрку Петру фон Кант у чоловіка - кінорежисера Петера фон Канта, роль якого виконав французький актор Дені Меноше, який раніше знявся у фільмах Озона "Хваліть Бога" (2018) та "У її домі" (2012).

За словами Шатріана, для відкриття фестивалю, організатори Берлінале шукали такий фільм, який міг би "привнести світло і життя в наші похмурі будні". За його описом, робота Озона є театралізованим тур-де-форсом (значні зусилля) на теми самоізоляції і вільною інтерпретацією шедевра Фассбіндера. У Петері фон Канте Озон поєднав і риси Фассбіндера, і власні риси. У фільмі також грають Ізабель Аджані та Ганна Шигулла, яка знялася і в оригінальному фільмі Фассбіндера. Це вже шосте запрошення Озона для участі у конкурсній програмі Берлінале.

Основна конкурсна програма Берлінале

"A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe" ("A E I O U - Швидкий алфавіт кохання")

Німеччина / Франція

Режисер: Ніколетт Кребіц (Nicolette Krebitz)

Виконавці: Софі Руа, Удо Кір (Udo Kier), Мілан Гермс, Ніколя Бріде

Світова прем'єра

"Alcarras" ("Алькаррас")

Іспанія / Італія

Режисер: Карла Сімон

Виконавці: Хорді Пухоль Дольсет, Анна Отін, Ксенія Розет, Альберт Бош, Айнет Жуну, Жозеп Абад

Світова прем'єра

"Avec amour et acharnement" ("По обидва боки леза")

Франція

Режисер: Клер Дені

Виконавці: Жюльєт Бінош, Венсан Ліндон, Грегуар Колін, Бюль Ожье

Світова прем'єра

"Rimini" ("Ріміні")

Австрія / Франція / Німеччина

Режисер: Ульріх Зайдль (Ulrich Seidl)

Виконавці: Міхаель Томас (Michael Thomas), Ханс-Міхаель Рельберг (Hans-Michael Rehberg), Тесса Гетліхер (Tessa Göttlicher), Інґе Маукс (Inge Maux), Клаудія Мартіні (Claudia Martini)

Світова прем'єра

"Call Jane" ("Дзвоніть Джейн")

США

Режисер: Філліс Нагі

Виконавці: Елізабет Бенкс, Сігурні Уівер, Кейт Мара

Міжнародна прем'єра

"Drii Winter" ("Шматочок неба")

Швейцарія/Німеччина

Режисер: Міхаель Кох (Michael Koch)

Виконавці: Мішель Бранд (Michèle Brand), Сімон Віслер (Simon Wisler)

Світова прем'єра

"Everything Will Be Ok" ("Усе буде добре")

Франція / Камбоджа

Режисер: Ріті Панх

Світова прем'єра / документальна форма

"La ligne" ("Лінія")

Швейцарія / Франція / Бельгія

Режисер: Урсула Майєр (Ursula Meier)

Виконавці: Стефані Бланшу, Валерія Бруні-Тедескі, Еллі Спаньоло

Світова прем'єра

"Leonora addio" ("Леонора аддіо")

Італія

Режисер: Паоло Тавіані

Виконавці: Фабріціо Ферракане, Маттео Піттіруті, Данія Маріно, Дора Беккер

Світова прем'єра

"Les passagers de la nuit" ("Пасажири ночі")

Франція

Режисер: Мікаель Ерс

Виконавці: Шарлотта Генсбур, Кіто Район-Ріхтер, Ное Абіта, Меган Нортам, Тібо Вінсон, Еммануель Беар

Світова прем'єра

"Nana" ("До, зараз і потім")

Індонезія

Режисер: Каміла Андіні

Виконавці: Хепі Салма, Лаура Басукі, Арсвенді Бенінг Свара, Ібну Джаміл

Світова прем'єра

"Peter von Kant" ("Петер фон Кант")

Франція

Режисер: Франсуа Озон

Виконавці: Дені Меноше, Ізабель Аджані, Ганна Шигулла

Світова прем'єра / Фільм відкриття

"Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" ("Рабія Курназ проти Джорджа Буша")

Німеччина / Франція

Режисер: Андреас Дрезен (Andreas Dresen)

Виконавці: Мельтем Каптан (Meltem Kaptan), Александр Шеєр (Alexander Scheer)

Світова прем'єра

"Robe of Gems" ("Мантія з дорогоцінного каміння")

Мексика / Аргентина / США

Режисер: Наталія Лопес Кальярдо

Виконавці: Найлі Норвінд, Антонія Оліварес, Аїда Роа

Світова прем'єра / Дебютний фільм

"So-seol-ga-ui Yeong-hwa" ("Фільм романіста")

Південна Корея

Режисер: Хон Сан Су

Виконавці: Лі Хе Ен, Кім Мін-хі, Со Ен-хва

Світова прем'єра

"Un año, una noche" ("Один рік, одна ніч")

Іспанія / Франція

Режисер: Ісакі Лакуеста

Виконавці: Науель Перес Біскаярт, Ноемі Мерлан, Кім Гутьєррес

Світова прем'єра

"Un été comme ça" ("Таке літо")

Kanada

Режисер: Дені Коте

Виконавці: Лариса Корріво, Од Матье, Лор Джаппіконі, Анна Ратте Полле (Anne Ratte Polle), Самір Гесмі

Світова прем'єра

"Yin Ru Chen Yan" ("Повернення в пил")

Китайська Народна Республіка

Режисер: Лі Руйцзюнь

Виконавці: У Реньлінь, Хай-Цін

Світова прем'єра

Німецьке кіно на фестивалі

Актриса-невдаха Анна (Софі Ройс) зазнає нападу біля модного бару в Західному Берліні: юний незнайомець (Мілан Гермс) вихоплює у неї сумочку та тікає. Жінка падає на коліна і дивиться услід злодію. Через деякий час випадок зводить їх. Анна давно не знімається та змушена заробляти на хліб, даючи приватні уроки. Її учнем стає грабіжник - Адріан, сирота зі складною долею. Анні належить навчити його правильно говорити. Вона приймає Адріана у себе вдома. Незабаром уроки перетворюються на спільні вечері, прогулянки та викурені разом цигарки. І в якийсь момент вони вирішують залишити місто і поїхати до Франції, до моря.

Кадр з фільму "A E I O U - Швидкий алфавіт кохання"

Такою є зав'язка включеної до основної конкурсної програми "Берлінале" кінодрами "A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe", яку поставила німецька режисерка, сценаристка, актриса, телеведуча та музикантка Ніколетт Кребіц (Nicolette Krebitz). Вона зняла вже понад два десятки картин.

Свій перший повнометражний фільм "Джинси" Кребіц зняла у 2001 році. Її режисерська робота "Das Herz ist ein dunkler Wald" ("Серце - це темний ліс") з Ніною Хосс (Nina Hoss) у головній ролі здобула велике визнання критиків у 2007 році. Її третій повнометражний фільм "Wild" ("Дикий"), який розповідає про зустріч молодої жінки з вовком, де вона виступила як режисерка і сценаристка, був включений до програми американського фестивалю незалежного кіно "Санденс" у 2016 році. А у 2017 році фільм отримав чотири премії Deutscher Filmpreis - найвищої нагороди Німеччини у галузі кінематографа, також відомої як "Лола".

Показ фільму "A E I O U - Швидкий алфавіт кохання" на "Берлінале" стане світовою прем'єрою. Це одна з найпомітніших подій на кінофестивалі, пов'язаних із демонстрацією робіт німецьких кінематографістів.

Українські фільми на Берлінале-2022

У конкурсній програмі українських фільмів немає, але два представлено у інших програмах. Так, у програмі Panorama покажуть "Клондайк". В ньому розповідається про вагітну Іру, яка живе зі своїм чоловіком Толіком у селі Донецької області на сході України. Але війна, яка почалася у 2014 році, змінила їхнє життя. Режисерка стрічки Марина Ер Горбач розповідає про сімейну драму на тлі військового конфлікту.

У Generation Kplus, програмі для дітей від шести років, представлений ще один український фільм - "Терикони". Події стрічки розгортаються на сході України, де живуть Настя та Ярик. Перед глядачем постають зруйновані війною будинки та пустка. Військовий конфлікт та травматичний досвід глибоко вкоренилися у дитячих біографіях.

Журі

Найкращі фільми 72-го Берлінського кінофестивалю обиратиме міжнародне журі. Його очолить американський режисер і сценарист, виходець з Індії М. Найт Шьямалан, який виступив як режисер таких картин, як "Шосте почуття" з Брюсом Віллісом, "Знаки" з Мелом Гібсоном і Хоакіном Феніксом, "Спліт" та інших. Найуспішніший фільм Шьямалана "Шосте чуття" (1999) було номіновано на премію "Оскар" за найкращий сценарій та режисуру.

В умовах пандемії

Цього року "Берлінале" пройде з урахуванням вимог 2G+, які передбачають допуск на фестиваль щеплених і перехворілих на коронавірус за наявності у них негативного результату експрес-тесту.